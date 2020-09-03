Mozzarella nedir? Mozzarella peyniri nerelerde kullanılır?

Mozzarella, dünyaca tanınan bir tür peynirdir. Peynir genellikle dilimlenmiş olarak servis edilir. Mozzare sözcüğü, İtalyanca'da "kesmek" anlamına gelmektedir. Mozzarella peyniri, taze olduğu sürece genellikle beyazdır. Ancak, sütünden yararlanılan hayvana veya tazeliğe bağlı olarak sararabilmektedir. Mozzarella peyniri, yüksek yağ oranı nedeniyle yarı-yumuşak bir peynirdir. Bu nedenle özellikle geleneksel olarak günü gününe servisi yapılmaktadır. Ancak salamura olarak 1 haftaya kadar bekletilebilmektedir.



Günümüzde vakumlu poşetler yardımıyla bu süre uzatılabilmektedir. Ayrıca az yağlı mozzarella peyniri 1 aya kadar bekletilebilmektedir. Ancak içindeki katkılarla beraber bu süre çok daha uzatılabilmektedir. Az yağlı peynirler de bu bağlamda son kullanma tarihi 6 aya denk gelecek şekilde satılır.



Mozzarella peyniri pizza, lazanya gibi yiyeceklere katıldığı gibi, dilimlenmiş domates ve fesleğen ile beraber tüketilebilmektedir.

Mozzarella sticks tarifi

Yapımı için malzemeler



500 gram mozzarella peyniri

Yarım su bardağı un

2 adet yumurta akı

Yarım çay bardağı süt

2 su bardağı ekmek kırıntısı

1 yemek kaşığı sarımsak tozu

1 yemek kaşığı soğan tozu

1 yemek kaşığı kekik

1 yemek kaşığı taze çekilmiş karabiber

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağı

Fesleğen yaprakları



Mozzarella sticks tarifi Nasıl yapılır?



Mozzarella peynirini parmak büyüklüğünde dilimleyin. Unu tabağa alın. Yumurta akını süt ile çırpın. Ekmek kırıntılarını sarımsak tozu, soğan tozu, kekik ve taze çekilmiş karabiber ile harmanlayın.

Dikdörtgen şeklindeki peynirlerin her yerini önce una sonra çırpılmış yumurta akına en son baharatlı ekmek kırıntılarına bulayın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye tek tek dizin ve donması için buzdolabında bekletin.

Derin bir tavada sıvı yağı kızdırıp peynirleri sarı renk alana kadar yarım dakika kadar pişirin. Fesleğen yapraklarıyla servis edin.