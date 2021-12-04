Menemen tarifi (2- 4 kişilik): Soğanlı, biberli ve domates soslu lezzetli menemen yapmanın püf noktaları nelerdir?

Domatesli tariflerin en gözdesi, kahvaltıların vazgeçilmezi olan menemenin nasıl yapıldığı merak konusu olmaya başladı. Özellikle hafta sonu kahvaltılarının geleneksel lezzeti menemeni nasıl yapılır merak ediyorsanız, işte sizlere soğanlı, biberli ve domates soslu menemen yapmanın püf noktaları...

Soğanlı Menemen Malzemeleri

4 adet domates

2 adet kuru soğan

3 adet sivri biber

4 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz ve karabiber

Biberli Soğanlı Menemen Nasıl Yapılır?

İlk olarak bir kesme tahtası üzerinde, soğan ve biberi ince doğrayıp tencere ya da tavaya alın. Doğradığınız biber ve soğanları yağlı tavada kavurmaya başlayın, daha sonra kabuğu soyulup küçük doğranmış domatesleri tavaya ekleyip pişirmeye devam edin.

Bu malzemelerin üzerine isteğe göre maydanoz doğradıktan sonra, göz kararı tuz ve karabiber eklenir. Son olarak, yumurtaları zevkinize göre ister bir çatal yardımıyla çırparak ister bütün halde dağıtmadan karışımın üstüne dökün, Kapağı kapalı olarak 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Afiyet olsun...

Menemen Yapmanın Püf Noktaları

Eğer menemeni biberli seviyorsanız ve tadı ağzınıza gelsin istiyorsanız çok ince doğramayın. Menemene koyacağınız biberlerin çok ince doğranması, pişerken tamamen erimesine neden olabilir.

Menemeni pişirirken kapağını kapatın. Bu sayede domates, soğan ve biberler kısa sürede yumuşayacak ve sulananacaktır.

Menemene en son yumurta kırmadan önce tereyağ ekleyin. Menemene ekleyeceğiniz tereyağ daha lezzetli bir tat verir.