Menemen tarifi (2- 4 kişilik): Soğanlı, biberli ve domates soslu lezzetli menemen yapmanın püf noktaları nelerdir?
Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi menemen, soğanlı ve soğansız ya da biberli- bibersiz olarak hazırlanabiliyor. Hatta sucuklu, kıymalı gibi farklı seçenekleriyle de menemeni çeşitlendirmesi oldukça basit. ANcak şimdi size en lezzetli menemen nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. İşte, kahvaltıların en çok aranan tarifi soğanlı menemen tarifi ve püf noktaları...
Domatesli tariflerin en gözdesi, kahvaltıların vazgeçilmezi olan menemenin nasıl yapıldığı merak konusu olmaya başladı. Özellikle hafta sonu kahvaltılarının geleneksel lezzeti menemeni nasıl yapılır merak ediyorsanız, işte sizlere soğanlı, biberli ve domates soslu menemen yapmanın püf noktaları...
Soğanlı Menemen Malzemeleri
4 adet domates
2 adet kuru soğan
3 adet sivri biber
4 adet yumurta
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz ve karabiber
Biberli Soğanlı Menemen Nasıl Yapılır?
İlk olarak bir kesme tahtası üzerinde, soğan ve biberi ince doğrayıp tencere ya da tavaya alın. Doğradığınız biber ve soğanları yağlı tavada kavurmaya başlayın, daha sonra kabuğu soyulup küçük doğranmış domatesleri tavaya ekleyip pişirmeye devam edin.
Bu malzemelerin üzerine isteğe göre maydanoz doğradıktan sonra, göz kararı tuz ve karabiber eklenir. Son olarak, yumurtaları zevkinize göre ister bir çatal yardımıyla çırparak ister bütün halde dağıtmadan karışımın üstüne dökün, Kapağı kapalı olarak 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Afiyet olsun...
Menemen Yapmanın Püf Noktaları
Eğer menemeni biberli seviyorsanız ve tadı ağzınıza gelsin istiyorsanız çok ince doğramayın. Menemene koyacağınız biberlerin çok ince doğranması, pişerken tamamen erimesine neden olabilir.
Menemeni pişirirken kapağını kapatın. Bu sayede domates, soğan ve biberler kısa sürede yumuşayacak ve sulananacaktır.
Menemene en son yumurta kırmadan önce tereyağ ekleyin. Menemene ekleyeceğiniz tereyağ daha lezzetli bir tat verir.