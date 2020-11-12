Makarna suyunu dökmeyip değerlendirmenin 3 yolu

Makarnayı tuzlu suda pişirdiğinizde, içeriğindeki doğal nişastayı salar. Besin değeri açısından oldukça zengin olan bu su, sadece bir kepçesini makarna sosunda kullanıp gerisini dökmek için fazla değerlidir. İşte makarna suyunu sosun ötesine geçirecek, 3 mükemmel kullanım önerisi...



Çorba ve güveçlerde



Makarna suyunu süzdükten sonra, soğutabilir ve buzdolabında saklamak için hava geçirmez bir kaba taşıyabilir ya da ileride kullanmak üzere dondurmak için buz kalıplarına dökebilirsiniz.



Bunun yanında makarna suyu, güveç ve çorbalarda, özellikle de et suyu ile karıştırıldığında yemeğe zenginlik katar. Ayrıca hızlı bir gravy sos hazırlamak için et suyu yerine kalan makarna suyunu kullanabilirsiniz.



Ekmek ve pizza hamurunda



Ekşi mayalı hamur, hızlı ekmek hamurları ve pizza hamurunuzda, sade su yerine makarna suyundan yararlanabilirsiniz. Bu doğal nişastalı su, hamurlarınızın kızarmasına ve gevrek bir tat elde etmeye katkıda bulunur. Ancak, makarna suyu zaten öncesinde tuzlu olacağından, tarife ekstra tuz eklemekten kaçının.



Kuru fasulye yemeğinde



Fasulyelerinizi tuzlu makarna suyunda pişirmek, onları yumuşatmaya yardımcı olur. Bunun yanında makarna suyunun doğal nişastası, bakliyatların suyunu koyulaştırarak yemeğin helmelenmesini kolaylaştırır.