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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 12.11.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Makarna suyunu dökmeyip değerlendirmenin 3 yolu

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Makarna suyunu dökmeyip değerlendirmenin 3 yolu
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Muhtemelen daha önce makarna suyunu sos hazırlarken kullanmayı denemişsinizdir. Aslında koca bir tencere suyu atmak yerine, onunla sostan daha fazlasını da yapabilirsiniz. İşte onlardan bazıları…

Makarnayı tuzlu suda pişirdiğinizde, içeriğindeki doğal nişastayı salar. Besin değeri açısından oldukça zengin olan bu su, sadece bir kepçesini makarna sosunda kullanıp gerisini dökmek için fazla değerlidir. İşte makarna suyunu sosun ötesine geçirecek, 3 mükemmel kullanım önerisi...

Çorba ve güveçlerde

Makarna suyunu süzdükten sonra, soğutabilir ve buzdolabında saklamak için hava geçirmez bir kaba taşıyabilir ya da ileride kullanmak üzere dondurmak için buz kalıplarına dökebilirsiniz.

Bunun yanında makarna suyu, güveç ve çorbalarda, özellikle de et suyu ile karıştırıldığında yemeğe zenginlik katar. Ayrıca hızlı bir gravy sos hazırlamak için et suyu yerine kalan makarna suyunu kullanabilirsiniz.

Ekmek ve pizza hamurunda

Ekşi mayalı hamur, hızlı ekmek hamurları ve pizza hamurunuzda, sade su yerine makarna suyundan yararlanabilirsiniz. Bu doğal nişastalı su, hamurlarınızın kızarmasına ve gevrek bir tat elde etmeye katkıda bulunur. Ancak, makarna suyu zaten öncesinde tuzlu olacağından, tarife ekstra tuz eklemekten kaçının.

Kuru fasulye yemeğinde

Fasulyelerinizi tuzlu makarna suyunda pişirmek, onları yumuşatmaya yardımcı olur. Bunun yanında makarna suyunun doğal nişastası, bakliyatların suyunu koyulaştırarak yemeğin helmelenmesini kolaylaştırır.

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