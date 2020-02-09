Kuru fasulyeden nohuta baklagil pişirirken nelere dikkat edilmeli? İşte püf noktaları...

Baklagiller, çabuk pişmeyen yiyeceklerdir. Eğer, doğrudan pişirmeye çalışırsanız, sonuç hayal kırıklığı olabilir. Bu yüzden, pişirmeden önce ön hazırlık yapmalısınız. Pişirmek istediğiniz baklagil çeşidini yıkayıp en az 6 saat suda bekletmelisiniz. Böylece sert olan baklagil taneleri yumuşar ve daha rahat pişer.

Bazı baklagiller sindirim sistemi yorar ve gaz sorununa neden olabilir. Bunun için de herhangi bir baklagili suda bekletirken dikkat etmek gerekiyor. Yeteri kadar suda bekleyen tanelerin kabukları soyularak suyun yüzeyine çıkar ve elinizle ovaladığınızda da kabukların tamamı çıkar. Eğer birkaç defa yıkayarak suyunu süzerseniz oluşabilecek gaz sorununu da engellemiş olursunuz. Böylece de hasımsızlık sıkıntısı da çekmezsiniz.

Kısa sürede yemeğini hazırlamak isteyenler de baklagili pişirmeden önce haşlamayı tercih edebilir. Fakat, suda haşlanan baklagillerin kabuklarının soyulacağı gibi içerdiği besin değerleri de suyu döküldüğünde kaybolur. Diğer taraftan suyunu dökmemek de gaz sorununa neden olabilir. Bu yüzden, haşlama yöntemi ya besin değeri kaybına ya da hasımsızlığa neden olan bir baklagil yemeğine neden olabilir.

Karbonatın, baklagil taneleri daha hızlı yumuşattığı iddia edilir. Fakat, bu kulaktan kulağa dolaşan bir detay. Hızlı bir şekilde yumuşamasını sağlamak için pişirirken veya ıslatma suyuna kesinlikle ek malzemeler eklemeyin. Çünkü, besin değerini düşürecektir. Bunun yerine, baklagilleri önceden ıslatıp hazırlayın, ardından kısık ateşte uzun süre pişirin. Emin olun sonuç daha iyi olacaktır.

Eğer pişirme süresini kısaltmak isterseniz, yemeğinizin tuzunu piştikten sonra ekleyebilirsiniz.

Son olarak, yemeğinizi pişirirken suyunu bir anda ilave etmeyin. Pişirme süresi boyunca, tencereye tanelerin üzerine geçecek kadar eklemeniz yeterli olacaktır. Su seviyesine de mutlaka dikkat edin.