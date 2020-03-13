Corona virüse karşı bu aralar mutlaka bol bol tüketin...

İnsan vücudunda birçok önemli fonksiyonda rol oynayan çinko elementi, özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kritik. Başta COVID-19 olmak üzere birçok hastalık yapıcı organizmaya karşı en güçlü silahın sağlam bir bağışıklık sistemi olduğunu da uzmanlar altını çize çize tekrarlıyor. Dolayısıyla böyle zamanlarda çinko alımının önemi daha da artıyor. Günlük çinko ihtiyacının kadınlar için 8 miligram, erkekler için ise 11 miligram olduğu belirtiliyor.