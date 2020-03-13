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Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 14:33,
Corona virüse karşı bu aralar mutlaka bol bol tüketin...
Hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz?
İnsan vücudunda birçok önemli fonksiyonda rol oynayan çinko elementi, özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kritik. Başta COVID-19 olmak üzere birçok hastalık yapıcı organizmaya karşı en güçlü silahın sağlam bir bağışıklık sistemi olduğunu da uzmanlar altını çize çize tekrarlıyor. Dolayısıyla böyle zamanlarda çinko alımının önemi daha da artıyor. Günlük çinko ihtiyacının kadınlar için 8 miligram, erkekler için ise 11 miligram olduğu belirtiliyor.
En zengin çinko kaynaklarından biri olan kakaonun 1 yemek kaşığında 1,9 miligram çinko bulunuyor. Peki kakaoyu nasıl daha fazla tüketebilirsiniz? İşte böyle…
Ispanak çinko zengini sebzelerin başında geliyor. 150 gram ıspanak 1,4 miligram çinko içeriyor. Çiğ ya da pişmiş halde tüketmek sizin tercihiniz. Biz nefis bir pırasalı ıspanak kavurması öneriyoruz.
Kefir tüketmeyenler için de yoğurtlu bir tarif vermeden geçmedik elbette. Hem sağlıklı sebzeler hem de cevizle yoğurdun gücünü artırmaya ne dersiniz?
Ceviz de önemli bir çinko kaynağı. 28 gram cevizde 1,3 miligram çinko var. Cevizi tek başına ara öğün olarak tüketebileceğiniz gibi başka yemeklerde de kullanabilirsiniz. Tavuğu da sürece dahil edip nefis bir Çerkes tavuğuna ne dersiniz?
Yengeç, ıstakoz, istiridye gibi deniz ürünleri de çinko açısından zengindir. İstiridyenin 85 gramında 14,1 miligram, yengecin 85 gramında 6,5 miligram, ıstakozun 85 gramında ise 3,4 miligram çinko bulunur. Türkiye’de pek fazla tüketilmese de deniz ürünleri meraklıları için bu salatayı önerebiliriz.
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