Kontrfile nasıl pişirilir? Kontfile nasıl terbiye edilir?

Dananın sırt kısmında bulunan kemiksiz et kontrfile olarak isimlendirilmektedir. Bu et cinsinin ismi Fransızca contre-file kelimesinden gelir. Etin ismi bonfilenin karşısında bulunan et anlamına gelmektedir.

Kontrfile Nasıl Pişirilir?

Kontrfile et cinsi dananın omurgasının üst kısmında bulunan kemiksiz yerden elde edilmektedir. Omurganın iç kısmındaki et bonfile olarak isimlendirilmektedir. Dış kısmındaki et ise kontrfile ismini almaktadır. Antrikotun buta doğru olan bölümünden elde edilmektedir. Kontrfile antrikota oranla daha yağsız bir ettir. Bu sebeple çok daha sert olduğunu söylemek mümkündür.

Kontrfilenin çıkarıldığı kısım rump steak ya da contre filet steaklerin çıkarıldıkları kısımlar ile aynıdır. Burası bazı yerlerde kemikli olduğunda club steak olarak isimlendirilmektedir. Kontrfile bazı yerlerde New York Steak veya T-Bone Steak ismi ile de bilinmektedir.

Tek bir dananın sağında ve solunda olmak üzere iki parçalık kontrfile bulunmaktadır. Bu etin ağırlığı hayvanın büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Kontrfile diğer etlere göre daha yağsız olduğu için sert bir ettir. Bu nedenle ince bir şekilde dilimlenmesi oldukça önemlidir. Eğer kalın bir şekilde dilimlemeyi tercih ediyorsanız o zaman güzel bir şekilde marine etmeniz gerekir. Bu işlem için yağ, süt ve yoğurt kullanabilirsiniz. Karışımın içine etlerinizi koyarak en z 24 saat bekletmeniz gerekmektedir. Bu et pişirilmeden önce dövülürse çok daha sulu bir yapısı olmaktadır.

Kontrfile iyi beslenmiş ve yağlı bir hayvandan çıkarıldıysa o zaman ızgarada pişirerek de tüketmek mümkündür. Bu şekilde pişirme ile oldukça lezzetli olacaktır. Diğer bir pişirme yöntemi ise fırında pişirmedir. Eğer isterseniz marine işleminin ardından döküm tavada da pişirebilirsiniz.

Kontrfile Nasıl Terbiye Edilir?

Marinasyon işlemi genelde etlere uygulanan bir yöntemdir. Bunun yapılmasının amacı etin tadının daha lezzetli olmasını sağlamak ve bunun yanında kıvamının daha yumuşak olmasını sağlamaktır. Marine için genellikle asit yapıda olan ürünler kullanılır. Hazırlanan sos içinde belli bir süre bekletilen etler sonrasında pişirildiğinde çok daha lezzetli olmaktadır.

Terbiye işlemi için;

Bir adet kuru soğan

İki yemek kaşığı yoğurt

Bir yemek kaşığı sirke

İstenen baharatlar kullanılır.

Öncelikle soğanın kabukları soyulur ve çok ince olmayacak şekilde doğranır. Üzerine diğer malzemeler eklenir. Kontrfile et bu karışımın içerisine yerleştirilir. Sosun etin her yerine değdiğinden emin olmak gerekmektedir. En az 24 saat etin bu sos içinde buzdolabında bekletilmesi gerekmektedir.

Etler bir gün boyunca marine edildikten sonra pişirme için döküm tava tercih edilmesi etin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Öncelikle tavanın ısınması sağlanır. Ardından etlerin tavaya eklenmesi gerekmektedir.

Kontrfile etin mühürleme tekniği ile pişirilmesi etin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Mühürleme tekniğinde etin her tarafı tamamen pişecek şekilde iki üç dakika tavada bekletilmelidir. Et çevrilirken çatal bıçak gibi ete zarar verebilecek malzemeler kullanılmamasına özen göstermek gerekmektedir. Etin bir tarafı kahverengiye döndükten sonra diğer tarafı çevrilir ve aynı işlem buraya da uygulanır. Bu şekilde et sulu ve lezzetli olacaktır.

Kontrfile ızgara olarak pişirilmek isteniyorsa öncelikle ızgaranın ısıtılması gerekmektedir. Mühürleme tekniği ile öncelikle etin her tarafının pişirilmesi gerekmektedir. Kontrfilenin kalınlığı göz önünde bulundurularak pişirme süresi arttırılıp azaltılabilmektedir. Kontrfile piştikten sonra bir süre dinlendirilip ardından dilimlenerek servis edilebilmektedir.

Fırında kontrfile pişirmek için öncelikle etin tavada mühürleme tekniği ile pişirilmesi gerekmektedir. Sonrasında 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakikalık bir sürede pişirilir. Fırından çıkarılıp bir müddet dinlendirilip sonrasında servis edilmesi gerekmektedir.