Kiraz nasıl kurutulur ve saklanır? Evde taze kiraz kurusu nasıl yapılır ve kiraz yaprağı ile sapı kurutma

Mineral maddeler açısından oldukça zengin olan kiraz meyvesi, baharın gelişini müjdelemekte olan ağaçlardan bir tanesini oluşturmaktadır. Kiraz ağacının çiçek açtığının görülmesi ile birlikte baharın geldiği anlaşılmaktadır. Yaşama yeni bir başlangıcın sembolü olarak görülen kiraz meyvesinin pek çok faydası bulunmaktadır.

Kiraz Nasıl Kurutulur ve Saklanır?

Kirazın kurutulabilmesi için çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında en fazla tercih edileni kirazın güneş yardımı ile kurutulmasıdır. Bu yöntem ile kıvamında kurumuş olan kirazların elde edilmesi mümkün olmaktadır. Kurutulmuş olan kirazların saklanması konusuna bakıldığında bu konu da büyük bir önem arz etmektedir. Kurutulmuş kirazların saklanması hususunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kirazların serin bir yerde muhafaza edilmesidir. Bunun dışında kirazların kurutulması esnasında ara sıra ters düz edilmesi gerekmektedir. Bu işlem ile kirazların bütününün doğru bir şekilde kurutulması sağlanmaktadır.

Kiraz Fırında Nasıl Kurutulur?

Kirazın fırın içerisinde kurutulma işlemi kirazın kurutulmasını sağlayan önemli tekniklerden bir tanesidir. İlk olarak kirazlar bol su ile yıkanır ve ardından da sapları kopartılır. Pipet ya da bıçak yardımı ile kirazın çekirdekleri çıkartılır. Kirazların kabukları üst kısma bakacak biçimde kağıt havluya dizilir. Kirazlar birbirlerine değmeyecek biçimde tepsiye yerleştirilir. Fırın ise 73 dereceye ayarlanır ve bu şekilde ısıtılır.

Fırın ısındığında mevcut ısı 57 dereceye düşürülür. Kirazların şekli buruşmuş olan bir kıvama gelinceye dek yaklaşık olarak 3 saat boyunca fırında pişirilir. Kirazlar koyu bir renk ve buruşuk bir şekil alarak kuru üzüm görüntüsüne gelinceye kadar pişirmeye devam edilir. Kirazlar, kurutma işlemi sonrasında muhakkak kontrol edilmelidir. Kirazlar sıkıldığında içerisinden herhangi bir sıvı gelmemesi gerekir. Bu teknik fırının saatlerce çalışmasına sebep olduğundan dolayı fazla tercih edilmemektedir.

Kiraz ve Kiraz Sapı Güneşte Nasıl Kurutulur?

Kirazların güneşte kurutulması yöntemi en avantajlı olan yöntemlerden bir tanesi olmaktadır. Kirazların güneşte ekonomik bir biçimde kurutmak için ilk olarak bol su ile yıkanması gerekir. Kirazın sapları ve çekirdekleri içerisinden çıkartılır. Kabuk bölümleri fırın tepsisinde olacak biçimde dizilir. Tepsinin üstüne ince ve temiz olan bir tülbent örtülür.

Güneş alan herhangi bir yere tepsi yerleştirilir ve 2 ile 4 gün arasında olacak şekilde kirazlar güneşte bırakılır. Kirazlar bütünüyle kuruduğunda ise 160 dereceli olan bir fırın içerisinde ortalama olarak 30 dakika boyunca pişirilir. Ardından da serin ve kuru olan bir yerde bir saat dinlendirilir. Daha sonra soğumuş olan kirazlar buzdolabı poşetlerine doldurularak ağızları bağlanır. Kurutulmuş kirazlar buzdolabı içerisinde ya da derin dondurucuda muhafaza edilmektedir.

Kiraz sapları da aynı yöntem ile kurutulabilmektedir. Bu şekilde kuruyan kiraz sapları ile çeşitli rahatsızlıklara deva olan kiraz sapı çayı yapımında kullanmak mümkün olmaktadır. Kirazların ve kiraz saplarının güneşte kurutulması hem ekonomik açıdan oldukça hesaplı olmaktadır hem de pratik yapısından dolayı oldukça kolay olmaktadır.

Kiraz Kurusunun Faydaları Nelerdir?

Kiraz kurusunun birbirinden farklı faydası bulunmaktadır. Kiraz kurusu karaciğerin yükünü hafifletmektedir. Bununla birlikte kolesterol düşürücü olan bir etkisi mevcuttur. Nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır. Kiraz kurusu aynı zamanda uyku kalitesini de artırmaktadır.