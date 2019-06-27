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Haber Giriş: 27 Haziran 2019 - 16:44 | 

Yaz aylarının düşük kalorili sebzesi kabakla yapabileceğiniz yemek tarifleri

Kabak yaz aylarında en bol olan sebzelerin başında geliyor. Yapısı büyük oranda sudan oluşan, bu nedenle kalorisi de oldukça düşük olan kabakla dolmadan mücvere çeşit çeşit yemekler yapabilir, yaz sofralarınızı farklı lezzetlerle donatabilirsiniz. "Peki bunu nasıl yapacağım?" diye soruyorsanız, işte enfes kabaklı tarifler....

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1Mücver tarifi
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Mücver tarifi

Mücver sebzeyle yapılabilecek en pratik ve lezzetli yemeklerin başında geliyor. Havuç, balkabağı, hatta brokoliyle bile yapılabilecek mücveri biz bugün klasik tarife sadık kalarak kabak ve patatesle yaptık. Yoğurtla yemenizi tavsiye ettiğimiz mücverin malzemeleri ve yapılışı hemen aşağıda...

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2Kabak imambayıldı tarifi
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Kabak imambayıldı tarifi

İmambayıldı Türk ve Yunan mutfağının en sevilen sebze yemeklerindendir. Genellikle patlıcanla yapılan imambayıldıyı kabakla denediğinizde de enfes sonuçlar elde edebilirsiniz. Kalorisi de oldukça düşük olan bu sebze yemeğini siz de zevkle yiyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun…

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3Fırında kabak turtası tarifi
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Fırında kabak turtası tarifi

Yaz gelince yeşil sebzeleri daha bir zevkle yemeye başlıyoruz. Bunların başında da kabak geliyor. Yoğurtlu, yumurtalı sosuyla bir nevi graten olan fırında kabak turtasının yapılışını arıyorsanız tarifimiz huzurlarınızda. İşte mutlaka denemeniz gereken fırında kabak turtası tarifi...

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4Fırında adaçaylı ekşi kremalı kabak tarifi
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Fırında adaçaylı ekşi kremalı kabak tarifi

Her zaman aynı yemekleri pişirmekten, yemekten, ailenize yedirmekten sıkıldınız artık değil mi? Biraz da ünlü şeflerin elinden çıkmış gibi görünen, damak tadınızı geliştirecek yemekler yapmak istiyorsunuz. O halde doğru yerdesiniz! Fırında adaçaylı ekşi kremalı kabağı mutlaka denemelisiniz...

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5Cheddar soslu mücver tarifi
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Cheddar soslu mücver tarifi

Kabak mücverin lezzeti hepimizin malumu. Peki bu yemeğe güzelce eriyen cheddar peyniri de eklersek ne olur? O hepimizin malumu olan lezzet birkaç katına çıkar. Peynirin erimesiyle de sadece damağa değil göze de hitap eden bir tarif ortaya çıkıyor. Herkesin bayılacağını garanti edebiliriz.

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6Şıhıl mahşi (Kabak mıhşısı) tarifi
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Şıhıl mahşi (Kabak mıhşısı) tarifi

Görüntüsü bildiğiniz kabak dolmasına benziyor ama lezzeti çok farklı. Hatay, Kilis, Gaziantep gibi güneydoğu illerimizin mutfaklarında çok sık karşımıza çıkan şıhıl mahşi ya da bir diğer adıyla kabak mıhşısı, farkını kabakların çiğden değil, kızartılarak doldurulmasıyla yaratıyor. İç malzemeleri de klasik kabak dolmasından farklı olan şıhıl mahşi tarifimiz aşağıda…

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7Zeytinyağlı kabak kavurma tarifi
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Zeytinyağlı kabak kavurma tarifi

Kabak yaz aylarının en sevilen ve en sık tüketilen sebzelerinden. Kalorisinin düşük olması, içeriğinde bol miktarda su olması da kabağı yaz aylarında hafif bir şeyler arayanların gözdesi haline getiriyor. Kabakla hep aynı yemekleri yapmaktan sıkıldıysanız bir de zeytinyağlı kabak kavurmasını deneyin. Et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz gibi tek başına ana yemek olarak da tüketebileceğiniz kabak kavurmasını çok beğeneceğinizden eminiz.

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8Tütsülenmiş somonlu, çilekli kabak makarnası salatası tarifi
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Tütsülenmiş somonlu, çilekli kabak makarnası salatası tarifi

Makarna yemek istiyor ama çok fazla karbonhidrat ya da gluten tüketmek istemiyorsanız o zaman kabak makarnası imdadınıza yetişiyor. Biz kabak makarnasının üzerine avokado, somon, çilek ve peynir ekledik ama siz arzu ederseniz çok farklı malzemelerle de bu makarna salatasını yapabilirsiniz. İşte nefis tarifi...

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9Sandal sefası tarifi
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Sandal sefası tarifi

Kabak dolması sevenleri de karnıyarık sevenleri de tek bir yemekle mutlu edecek bir tarifimiz var: Kabak sandal diye de bilinen sandal sefası. Kavrulmuş kıymanın kabakların içine doldurulması ve üzerinde beşamel sosla fırında pişirilmesi diye özetleyebileceğimiz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Biz bugün kıymalı sandal sefası yaptık ama tavuklu hatta peynirli sandal sefası bile yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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10Havuçlu kabak salatası tarifi
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Havuçlu kabak salatası tarifi

İşte deneyebileceğiniz farklı bir salata tarifi daha! Hem pratik hem de oldukça lezzetli... Tek yapmanız gereken rendelenmiş havuç ve kabakları yağda hafifçe çevirip sonra da yoğurt, sarımsak ve cevizle karıştırmak. Hepsi bu kadar! Yoğurtlu meze ve salatalı sevenlerin bayılacağından eminiz.

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11Çıtır kabak kızartması tarifi
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Çıtır kabak kızartması tarifi

Yaz aylarının en sevilen kokularındandır akşam üstleri mutfaklardan gelen mis gibi kızartma kokuları. Patlıcan biber de çok güzeldir ama çıtır çıtır kabak kızartmasının tadı da başka hiçbir şeyde bulunmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz kabak kızartması tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

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12Kabak cacığı tarifi
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Kabak cacığı tarifi

Genellikle pişirilerek yenen kabağı çiğ de tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin kabağa sarımsaklı yoğurt ekleyip farklı bir cacık elde edebilirsiniz. Bol miktarda su içeren bu tarif yaz günlerinde hem açlığınızı kolayca geçirecek, hem de buz gibi lezzetiyle içinizin ferahlamasını sağlayacak.

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13Kuru kabak dolması tarifi
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Kuru kabak dolması tarifi

Sofralarınızı lezzetli mi lezzetli kuru kabak dolmasıyla taçlandırın... Kuru patlıcan dolmasını sık sık yapıyorsanız, yanına kuru kabakları da mutlaka ekleyin.

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14Top kabak dolması tarifi
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Top kabak dolması tarifi

Girit kabağı olarak da bilinen top kabak, adı üzerinde Ege'nin olmazsa olmazı. Şekliyle de sanki dolma yapmak için yaratılmış gibi görünen bu lezzetli sebzeyi zevkle tüketeceksiniz.

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15Kabak cipsi tarifi
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Kabak cipsi tarifi

Sağlıklı atıştırmalıklar istiyorsanız kabak cipsinden daha iyisi yoktur. Fırında kolaylıkla yapacağınız kabak cipsinin çıtır çıtır olması önemlidir. Yeterince kızarıp istenilen çıtırlığa ulaştığında afiyetle yiyebilirsiniz.

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16Ispanaklı kabak çorbası tarifi
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Ispanaklı kabak çorbası tarifi

Bazen başlı başına bir öğün bazense güzel bir yemeğin başlangıcıdır çorba. İçinizi ısıtacak, hem sağlıklı hem de doyurucu çorbalar hazırlamak istiyorsanız haydi mutfağa.

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17Etli kabak dolması tarifi
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Etli kabak dolması tarifi

Dolmaların en güzeli, en hafifi, en sevileni kabak dolmasının zamanı geldi çattı. Etlisi ayrı zeytinyağlısı ayrı lezzetli olan kabak dolmasını özellikle yoğurtla servis ettiğinizde tadına doyum olmaz. Çok uğraşmadan yapabileceğiniz etli kabak dolmasının tarifini aşağı bırakıyoruz. Denemek istemez misiniz?

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18Kabak turtası tarifi
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Kabak turtası tarifi

Yaz gelince yeşil sebzeleri daha bir zevkle yemeye başlıyoruz. Bunların başında da kabak geliyor. Yoğurtlu, yumurtalı sosuyla bir nevi graten olan fırında kabak turtasının yapılışını arıyorsanız tarifimiz huzurlarınızda. İşte mutlaka denemeniz gereken fırında kabak turtası tarifi...

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19Cevizli kabak salatası tarifi
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Cevizli kabak salatası tarifi

Lif ve demiz açısından çok zengin bir besin olan kabağı, daha çok zeytinyağlı yemeklerde veya mücver yapımında kullanıyoruz. Fakat, cevizli kabak salatasını da denemenizi tavsiye ederiz. İster misafir sofralarınızda isterseniz de ara öğünlerde tercih edebilirsiniz. Üstelik yapılışı da çok pratik. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda cevizli kabak salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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20Kabak kavurması tarifi
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Kabak kavurması tarifi

Kabak yaz aylarının en sevilen ve en sık tüketilen sebzelerinden. Kalorisinin düşük olması, içeriğinde bol miktarda su olması da kabağı yaz aylarında hafif bir şeyler arayanların gözdesi haline getiriyor. Kabakla hep aynı yemekleri yapmaktan sıkıldıysanız bir de zeytinyağlı kabak kavurmasını deneyin. Et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz gibi tek başına ana yemek olarak da tüketebileceğiniz kabak kavurmasını çok beğeneceğinizden eminiz.

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21Kabak kabuğu kavurması tarifi
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Kabak kabuğu kavurması tarifi

Kabak sevenlerin bayılacağı harika bir tarifimiz var: Amasya yöresine ait kabak kabuğu kavurması tarifi... Bu tarifte kabakların sadece kabuklarını kullanmanız gerekiyor adından da anlaşıldığı gibi. İçini ise başka tarifte kullanıp bir kabaktan iki farklı yemek çıkarabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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22Çiğ kabak salatası tarifi
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Çiğ kabak salatası tarifi

Yemeklerinizin yanına çok yakışacak harika bir tarifimiz var. Sofranızda çiğ kabak salatasına da yer açın. Çabucak hazır olan bu salata hafif bir şeyler arayanlar için de ideal. Kabakları soyup rendeleyin. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. İşte bu kadar... Şimdiden afiyet olsun...

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