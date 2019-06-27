Yaz aylarının düşük kalorili sebzesi kabakla yapabileceğiniz yemek tarifleri

Sandal sefası tarifi Kabak dolması sevenleri de karnıyarık sevenleri de tek bir yemekle mutlu edecek bir tarifimiz var: Kabak sandal diye de bilinen sandal sefası. Kavrulmuş kıymanın kabakların içine doldurulması ve üzerinde beşamel sosla fırında pişirilmesi diye özetleyebileceğimiz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Biz bugün kıymalı sandal sefası yaptık ama tavuklu hatta peynirli sandal sefası bile yapabilirsiniz. Afiyet olsun!