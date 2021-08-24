Esnaf lokantası yemekleri hangileri? İşte, esnaf lokantası denince akla ilk gelenler
Esnaf lokantası yemekleri deyince akan sular durur. Kuzu tandırdan yaprak sarmasına sütlacından patlıcan musakkaya tadını başla hiçbir yerde bulamayacağınız esnaf lokantaları MasterChef programıyla yeniden mutfaklarımıza geliyor. Peki, esnaf lokantası denince akla ilk gelen yemekler hangileri? İşte, en sevilen esnaf lokantası yemekleri tarifleri…
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1
Esnaf lokantaları ekonomik olmasının yanı sıra çeşitliliğiyle de birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Maddi olarak uygun olmasının yanında esnaf lokantası yemekleri tadı da başka hiçbir yerde bulunmuyor. Peki evlerinizi adeta bir esnaf lokantasına çevirmeye ne dersiniz? İşte esnaf lokantası denince akla ilk gelen tarifler…
2
Lokanta usulü mercimek çorbası
Mercimek çorbası özellikle kış aylarının olmazsa olmazıdır. Doyurur, besler, yumuşacık kıvamıyla insanın içini ısıtır. Bu nedenle de neredeyse tüm lokantaların menülerinde yer alır.
Orman kebabı, etin ve sebzelerin bir araya geldiği nefis bir tarif. Yapımı biraz uğraştırsa da aslında pratik. Ayrıca tencerede pişirebileceğiniz gibi fırında da kolayca hazırlayabilirsiniz. Yanına da pirinç pilavı çok yakışıyor.
Köfte denince Türkiye'nin neresinde olursanız olun akla ilk gelen lezzetlerden biri İzmir köftedir. Esnaf lokantalarında da karşınıza çıkar ev mutfaklarında da. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetlidir.