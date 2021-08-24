Esnaf lokantası yemekleri hangileri? İşte, esnaf lokantası denince akla ilk gelenler

Orman kebabı Orman kebabı, etin ve sebzelerin bir araya geldiği nefis bir tarif. Yapımı biraz uğraştırsa da aslında pratik. Ayrıca tencerede pişirebileceğiniz gibi fırında da kolayca hazırlayabilirsiniz. Yanına da pirinç pilavı çok yakışıyor.