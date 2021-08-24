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GeriMutfak Tüyoları Esnaf lokantası yemekleri hangileri? İşte, esnaf lokantası denince akla ilk gelenler
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 - 17:56 | 

Esnaf lokantası yemekleri hangileri? İşte, esnaf lokantası denince akla ilk gelenler

Esnaf lokantası yemekleri deyince akan sular durur. Kuzu tandırdan yaprak sarmasına sütlacından patlıcan musakkaya tadını başla hiçbir yerde bulamayacağınız esnaf lokantaları MasterChef programıyla yeniden mutfaklarımıza geliyor. Peki, esnaf lokantası denince akla ilk gelen yemekler hangileri? İşte, en sevilen esnaf lokantası yemekleri tarifleri…

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1

Esnaf lokantaları ekonomik olmasının yanı sıra çeşitliliğiyle de birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Maddi olarak uygun olmasının yanında esnaf lokantası yemekleri tadı da başka hiçbir yerde bulunmuyor. Peki evlerinizi adeta bir esnaf lokantasına çevirmeye ne dersiniz? İşte esnaf lokantası denince akla ilk gelen tarifler…

2Lokanta usulü mercimek çorbası

Lokanta usulü mercimek çorbası

Mercimek çorbası özellikle kış aylarının olmazsa olmazıdır. Doyurur, besler, yumuşacık kıvamıyla insanın içini ısıtır. Bu nedenle de neredeyse tüm lokantaların menülerinde yer alır.

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3Ezogelin çorbası

Ezogelin çorbası

Ezogelin çorbası, Anadolu’nun en geleneksel çorbalarından biridir. Evde de yapılabilir ama nedense özellikle esnaf lokantalarında içilen ezogelin çorbasının tadı bir başkadır.

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4Şakşuka

Şakşuka

Akdeniz'in en sevilen zeytinyağlılarından şakşuka, patlıcan, biber, domates gibi sebzelerin kavrulduktan sonra, üzerine sos dökülmesiyle hazırlanan bir tür meze çeşidi.

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5Karalahana sarması

Karalahana sarması

Sarımsaklı yoğurduyla, salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan karalahana sarması esnaf lokantası yemekleri arasında yer alıyor.

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6Hasanpaşa köftesi

Hasanpaşa köftesi

Osmanlı döneminden bu yana birçok kişinin vazgeçilmezi olan Hasanpaşa köftesi esnaf lokantalarının da vazgeçilmezlerinden.

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7Patlıcan musakka

Patlıcan musakka

Patlıcan ve kıymanın leziz uyumu patlıcan musakka esnaf lokantalarının olmazsa olmazlarındandır.

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8Orman kebabı

Orman kebabı

Orman kebabı, etin ve sebzelerin bir araya geldiği nefis bir tarif. Yapımı biraz uğraştırsa da aslında pratik. Ayrıca tencerede pişirebileceğiniz gibi fırında da kolayca hazırlayabilirsiniz. Yanına da pirinç pilavı çok yakışıyor.

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9İzmir köfte

İzmir köfte

Köfte denince Türkiye'nin neresinde olursanız olun akla ilk gelen lezzetlerden biri İzmir köftedir. Esnaf lokantalarında da karşınıza çıkar ev mutfaklarında da. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetlidir.

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10Ispanaklı yumurta

Ispanaklı yumurta

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11Mantı makarna

Mantı makarna

Evlerimizde genellikle kıymayla yapılan mantı makarna esnaf lokantalarında sade şekilde yapılıyor.

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12Macar kebabı

Macar kebabı

Tek başına hem gözünüzü hem de midenizi doyurabilecek bir yemek, Macar kebabı. Beşamel sosun etle muhteşem uyumu macar kebabı harika bir esnaf lokantası yemeği…

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13Tavuk sote

Tavuk sote

Tavuk sote, pratik olmasının yanı sıra doyuruculuğuyla da esnaf lokantasının en sevilen yemeklerin başında geliyor.

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14Ekmek kadayıfı

Ekmek kadayıfı

Şerbetli tatlılar Türk halkı için vazgeçilmezdir. En sevilenlerden biri olan ekmek kadayıfı, üzerine kaymak ile servis edildiğinde harika oluyor.

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15Fırın sütlaç

Fırın sütlaç

Üstü hafif kızarmış fırın sütlaç esnaf lokantalarının güzel pişirildiği nadide tatlılardan biridir. Üzerine bir de fındık serpiştirildiğinde tadına doyun olmaz. İşte fırında sütlaç tarifi…

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16Kemalpaşa tatlısı

Kemalpaşa tatlısı

Kemalpaşa tatlısı çok pratik ve yaygın tatlılardan biridir. Genellikle hazır satılan kurabiyelerin şerbetle buluşturulmasıyla yapılır ancak esnaf lokantasında yenen Kemalpaşa tatlısının yeri ayrıdır.

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