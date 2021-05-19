Orman kebabı nasıl yapılır? Adım adım orman kebabı tarifi

Et ve sebzenin nefis uyumu olan orman kebabı, farklı lezzetler denemek isteyenler için harika bir seçenek. Fırında da pişirilebilen bu nefis yemeğin tadına doyum olmuyor. Mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER:

500 gram kuzu kuşbaşı

1 su bardağı bezelye

1 adet kuru soğan

2 adet patates

1 adet havuç

2 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Kekik

Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak eti tencereye alıp suyunu çekene kadar kavurun. Daha sonra soğan, tereyağı ve az miktarda sıvı yağını ilave edip karıştırın. Ardından 2 su bardağı kadar sıcak su ekleyip etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin. Etler suyunu çekince küp küp doğranmış domatesleri ve salçayı da ilave edin. Daha sonra da havuç, patates ve bezelyeleri tencereye ekleyip biraz kavurun ve üzerine geçecek şekilde sıcak su ilave edin. Yemeğinizin baharatlarını ve tuzunu da atıp pişirin. Ocaktan aldıktan sonra da kekik ekleyip karıştırın. Yemeğinizi bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.