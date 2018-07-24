Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Doğan Burda, Hürriyet Aile
Haber Giriş: 24 Temmuz 2018 - 14:55 |
En tatlı sohbetleri edeceğiniz 5 çayları için enfes yiyecekler
Aileniz, arkadaşlarınız veya komşularınız ile sohbet ederken çayın yanında ikram edebileceğiniz pratik ama çok lezzetli tuzlu ve tatlı beş çayı tariflerini sizler için hazırladık. Bu tarifleri hazırlarken yorulmayacak, keyifli zaman geçirmekten de geri kalmayacaksınız.
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Elmalı turta tarifi
Elmalı turta, hem sıcak hem soğuk haliyle gönüllere taht kuruyor. Üzerine serpeceğiniz pudra şekeriyle de lezzetini doruklara taşıyabilirsiniz. Tarçın ve elmanın lezzetli buluşması turtayı evde kolayca yapabilirsiniz. Mutfaktan muhteşem kokular yayacak elmalı turtayı yemeye doyamayacaksınız. Altın günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan elmalı turta nasıl yapılır? Dilerseniz turtanın hazırlanışına geçelim…
Pek çoğumuz için mantı deyince akan sular durur. Çıtır çıtır hamuruyla ve yoğurtlu sosu ile Arnavut mantısını da çok beğeneceğinize eminiz. Yapılışı zahmetli olsa da yediğiniz an buna değecek. Tadına hayran kalacağınız bu mantıyı denemek isterseniz tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Çay saati için farklı bir kurabiye tarifi mi aramıştınız? O zaman size ıslak kurabiyeyi önerelim. Evet yanlış okumadınız, ıslak kek değil, ıslak kurabiye. Ağızda dağılan bu kakaolu kurabiyeler misafir sofralarında vazgeçilmeziniz olacak. Çocukların da bayılacağı kakaolu ıslak kurabiyenin yapılışı ve tarifi hemen aşağıda…
Hem çok besleyici hem de çok doyurucu ve lezzetli bir tarifimiz var: Pırasalı börek. Biz tarifimizde pratik olsun diye hazır yufka kullandık ama siz isterseniz yufkanızı kendiniz açıp çıtır çıtır ağızda dağılan bir pırasalı börek de yapabilirsiniz. İşte kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde zevkle tüketebileceğiniz pırasalı börek tarifi…
Kahveye misafiriniz gelecek ve ne hazırlayacağınızı bilmiyor musunuz? O zaman nefis havuçlu tarçınlı keki mutlaka denemelisiniz. Çok fazla hayranı olan bu kek evinize muhteşem kokular yayacak. İçine katacağınız cevizlerle daha da lezzetli hale gelecek havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Havuç ve tarçının etkileyen buluşması kekin tarifi aşağıda…
Mekik, günümüzde çok yaygın olan ve herkes tarafından çok sevilen muffin’in daha geleneksel hali. Antep fıstığı, badem ya da vişneyle yapılabiliyor ve her şekilde çok lezzetli oluyor. Biz bugün Antep fıstıklı mekik yaptık. Biz fıstığı çiğ kullandık ama siz dilerseniz fırında 5 dakika kadar kuruttuktan sonra da hamurunuza ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…
İşe giderken sabah kahvaltılarınızın kurtarıcısı poğaçayı, evde yapmak çok basit. Tıpkı pastaneden alınmış gibi puf puf poğaçalarınızı yiyenler çok sevecek. Kıymalı, peynirli, patatesli, çikolatalı gibi çok fazla çeşidi olan poğaçaya siz de sevdiğiniz iç harcını hazırlayabilir, dilerseniz sade yapabilirsiniz. Puf puf görüntüsünü vermek için ise sadece kuru mayaya ihtiyacınız var. Peki kuru mayalı poğaça nasıl yapılır? Ekmek niyetine de tüketebileceğiniz kuru mayalı poğaça için siz en iyisi mutfağa geçin. Şimdiden afiyet olsun.
Ege Bölgesi’nde hemen her ilde sokaklarda hayır olarak lokma dağıtılır. Şimdilerde çoğu ile yayılmış olan bu lezzeti evde de kolayca yapabilirsiniz. İster şerbetli, ister şerbetsiz olarak tüketebileceğiniz lokma nasıl yapılır? Özellikle Muğla ile özdeşleşen bu lezzeti çok az malzemeyle yapmak mümkün. İçine muhallebi ve çikolata sos ile de yeni versiyonuyla çok sevilen lokmanın klasikleşmiş haline herkes bayılacak. Çok lezzetli lokmalar yapmanız için işte size tarifi…
Kahvaltıların vazgeçilmezi krepi bambaşka bir tarifle hiç denediniz mi? Şahane lezzeti ve kolay yapılışıyla sofranızı süsleyecek kıymalı mantarlı krep kulesi, nefis kıymalı harcı, krepi ve beşamel sosu bir tabakta birleştiriyor. Sofranızda farklı bir tarife yer vermek isterseniz, tüm yapılış aşamalarını sizin için hazırladık. Mutlaka deneyin!
Çayın yanında harika gidecek bir hamur işi tarifimiz var. Zonguldak'ta sık sık yapılan cevizli kömeç oldukça basit ve lezzetli. Tek yapmanız gereken hamuru açıp içine ceviz koymak ve rulo yapıp pişirmek. İşte bu kadar kolay! Günün her saati yiyebileceğiniz çöreği mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Ispanak yeşil yapraklı sebzelerin en güzeli ve en besleyicisi desek yanlış olmaz herhalde. Yemekten böreğe, salatadan çorbaya her yemeğe başarıyla uyum sağlayan ıspanakla biz bugün nefis bir ıspanaklı kiş yaptık. Tereyağında soteleyip kremayla lezzetlendirdiğimiz ıspanaklarla dolu bu kişin lezzetine doyamayacaksınız.
Az malzeme ile yapılan ve yumuşacık olan üç iki bir poğaçaları yapmak çok pratik. Yumuşaklığını uzun süre koruyabilen bu leziz poğaçaları mutfağınızda denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…