MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerEn tatlı sohbetleri edeceğiniz 5 çayları için enfes yiyecekler
GeriLezizz Menüler En tatlı sohbetleri edeceğiniz 5 çayları için enfes yiyecekler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Doğan Burda, Hürriyet Aile
Haber Giriş: 24 Temmuz 2018 - 14:55 | 

En tatlı sohbetleri edeceğiniz 5 çayları için enfes yiyecekler

Aileniz, arkadaşlarınız veya komşularınız ile sohbet ederken çayın yanında ikram edebileceğiniz pratik ama çok lezzetli tuzlu ve tatlı beş çayı tariflerini sizler için hazırladık. Bu tarifleri hazırlarken yorulmayacak, keyifli zaman geçirmekten de geri kalmayacaksınız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Elmalı turta tarifi
Abone Olgoogle-news

Elmalı turta tarifi

Elmalı turta, hem sıcak hem soğuk haliyle gönüllere taht kuruyor. Üzerine serpeceğiniz pudra şekeriyle de lezzetini doruklara taşıyabilirsiniz. Tarçın ve elmanın lezzetli buluşması turtayı evde kolayca yapabilirsiniz. Mutfaktan muhteşem kokular yayacak elmalı turtayı yemeye doyamayacaksınız. Altın günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan elmalı turta nasıl yapılır? Dilerseniz turtanın hazırlanışına geçelim…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Arnavut mantısı tarifi
Abone Olgoogle-news

Arnavut mantısı tarifi

Pek çoğumuz için mantı deyince akan sular durur. Çıtır çıtır hamuruyla ve yoğurtlu sosu ile Arnavut mantısını da çok beğeneceğinize eminiz. Yapılışı zahmetli olsa da yediğiniz an buna değecek. Tadına hayran kalacağınız bu mantıyı denemek isterseniz tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Karışık milföy böreği tarifi
Abone Olgoogle-news

Karışık milföy böreği tarifi

Canınız börek çekiyor ancak hazırlaması zahmetli geliyorsa pratik milföy böreğini denemeye ne dersiniz?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Peynirli muffin tarifi
Abone Olgoogle-news

Peynirli muffin tarifi

Kısa sürede hazırlayabileceğiniz servisi kolay bir çay saati lezzeti...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Peynirli kurabiye tarifi
Abone Olgoogle-news

Peynirli kurabiye tarifi

Kıtır kıtır dokusu ve peynirli lezzetiyle çayın en yakın dostu olacak bir kurabiye.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Kolay pizza tarifi
Abone Olgoogle-news

Kolay pizza tarifi

Az sayıda malzemeyle 20 dakikada yapabileceğiniz bir pizza.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Limon dilimleri tarifi
Abone Olgoogle-news

Limon dilimleri tarifi

Limonun ferahlatıcı lezzeti bu tatlıya çok yakışıyor.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Fıstıklı portakallı kurabiye tarifi
Abone Olgoogle-news

Fıstıklı portakallı kurabiye tarifi

Görüntüsüyle de lezzetiyle de büyüleyici bir kurabiye tarifi. Portakal ve kurabiyenin muhteşem birleşimi olan kurabiyenin tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Peynir ve zeytinli tart tarifi
Abone Olgoogle-news

Peynir ve zeytinli tart tarifi

Her evde bulunan birkaç temel malzemeyle yapabileceğiniz enfes bir tart tarifi. Tartın sadece tatlı olmadığını gösteren peynirli ve zeytinli tart tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Puf böreği tarifi
Abone Olgoogle-news

Puf böreği tarifi

Misafirlerinize ikram edebilecekleriniz listesinde baş sırada olması gereken lezzetli bir tarif!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11Kaşarlı mini sufleler tarifi
Abone Olgoogle-news

Kaşarlı mini sufleler tarifi

Bu sıcacık lezzetler çay sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Neredeyse tek lokmalık olan tuzlu sufleler çay keyfinize ayrı bir keyif katacak.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
12Kahveli kek tarifi
Abone Olgoogle-news

Kahveli kek tarifi

Kahveli keki misafirlerinize gönül rahatlığı ile ikram edebilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
13Kakaolu ıslak kurabiye tarifi
Abone Olgoogle-news

Kakaolu ıslak kurabiye tarifi

Çay saati için farklı bir kurabiye tarifi mi aramıştınız? O zaman size ıslak kurabiyeyi önerelim. Evet yanlış okumadınız, ıslak kek değil, ıslak kurabiye. Ağızda dağılan bu kakaolu kurabiyeler misafir sofralarında vazgeçilmeziniz olacak. Çocukların da bayılacağı kakaolu ıslak kurabiyenin yapılışı ve tarifi hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
14Pırasalı börek tarifi
Abone Olgoogle-news

Pırasalı börek tarifi

Hem çok besleyici hem de çok doyurucu ve lezzetli bir tarifimiz var: Pırasalı börek. Biz tarifimizde pratik olsun diye hazır yufka kullandık ama siz isterseniz yufkanızı kendiniz açıp çıtır çıtır ağızda dağılan bir pırasalı börek de yapabilirsiniz. İşte kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde zevkle tüketebileceğiniz pırasalı börek tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
15Havuçlu tarçınlı kek tarifi
Abone Olgoogle-news

Havuçlu tarçınlı kek tarifi

Kahveye misafiriniz gelecek ve ne hazırlayacağınızı bilmiyor musunuz? O zaman nefis havuçlu tarçınlı keki mutlaka denemelisiniz. Çok fazla hayranı olan bu kek evinize muhteşem kokular yayacak. İçine katacağınız cevizlerle daha da lezzetli hale gelecek havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Havuç ve tarçının etkileyen buluşması kekin tarifi aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
16Antep fıstıklı mekik tarifi
Abone Olgoogle-news

Antep fıstıklı mekik tarifi

Mekik, günümüzde çok yaygın olan ve herkes tarafından çok sevilen muffin’in daha geleneksel hali. Antep fıstığı, badem ya da vişneyle yapılabiliyor ve her şekilde çok lezzetli oluyor. Biz bugün Antep fıstıklı mekik yaptık. Biz fıstığı çiğ kullandık ama siz dilerseniz fırında 5 dakika kadar kuruttuktan sonra da hamurunuza ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
17Kuru mayalı poğaça tarifi
Abone Olgoogle-news

Kuru mayalı poğaça tarifi

İşe giderken sabah kahvaltılarınızın kurtarıcısı poğaçayı, evde yapmak çok basit. Tıpkı pastaneden alınmış gibi puf puf poğaçalarınızı yiyenler çok sevecek. Kıymalı, peynirli, patatesli, çikolatalı gibi çok fazla çeşidi olan poğaçaya siz de sevdiğiniz iç harcını hazırlayabilir, dilerseniz sade yapabilirsiniz. Puf puf görüntüsünü vermek için ise sadece kuru mayaya ihtiyacınız var. Peki kuru mayalı poğaça nasıl yapılır? Ekmek niyetine de tüketebileceğiniz kuru mayalı poğaça için siz en iyisi mutfağa geçin. Şimdiden afiyet olsun.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
18Lokma tarifi
Abone Olgoogle-news

Lokma tarifi

Ege Bölgesi’nde hemen her ilde sokaklarda hayır olarak lokma dağıtılır. Şimdilerde çoğu ile yayılmış olan bu lezzeti evde de kolayca yapabilirsiniz. İster şerbetli, ister şerbetsiz olarak tüketebileceğiniz lokma nasıl yapılır? Özellikle Muğla ile özdeşleşen bu lezzeti çok az malzemeyle yapmak mümkün. İçine muhallebi ve çikolata sos ile de yeni versiyonuyla çok sevilen lokmanın klasikleşmiş haline herkes bayılacak. Çok lezzetli lokmalar yapmanız için işte size tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
19Kıymalı mantarlı krep kulesi tarifi
Abone Olgoogle-news

Kıymalı mantarlı krep kulesi tarifi

Kahvaltıların vazgeçilmezi krepi bambaşka bir tarifle hiç denediniz mi? Şahane lezzeti ve kolay yapılışıyla sofranızı süsleyecek kıymalı mantarlı krep kulesi, nefis kıymalı harcı, krepi ve beşamel sosu bir tabakta birleştiriyor. Sofranızda farklı bir tarife yer vermek isterseniz, tüm yapılış aşamalarını sizin için hazırladık. Mutlaka deneyin!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
20Cevizli kömeç tarifi
Abone Olgoogle-news

Cevizli kömeç tarifi

Çayın yanında harika gidecek bir hamur işi tarifimiz var. Zonguldak'ta sık sık yapılan cevizli kömeç oldukça basit ve lezzetli. Tek yapmanız gereken hamuru açıp içine ceviz koymak ve rulo yapıp pişirmek. İşte bu kadar kolay! Günün her saati yiyebileceğiniz çöreği mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
21Ispanaklı kiş tarifi
Abone Olgoogle-news

Ispanaklı kiş tarifi

Ispanak yeşil yapraklı sebzelerin en güzeli ve en besleyicisi desek yanlış olmaz herhalde. Yemekten böreğe, salatadan çorbaya her yemeğe başarıyla uyum sağlayan ıspanakla biz bugün nefis bir ıspanaklı kiş yaptık. Tereyağında soteleyip kremayla lezzetlendirdiğimiz ıspanaklarla dolu bu kişin lezzetine doyamayacaksınız.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
22Üç iki bir poğaça tarifi
Abone Olgoogle-news

Üç iki bir poğaça tarifi

Az malzeme ile yapılan ve yumuşacık olan üç iki bir poğaçaları yapmak çok pratik. Yumuşaklığını uzun süre koruyabilen bu leziz poğaçaları mutfağınızda denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi