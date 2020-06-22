Akşama ne pişireceğini düşünenlere hepsi birbirinden nefis 25 köfte tarifi

Sini köfte tarifi Sini köfte için içli köftenin tepsiye basılarak pişirilmiş ve dilimlenmiş hali desek yanlış olmaz herhalde. Altı üstü bulgurdan, ortası ise cevizli kıymadan oluşan Hatay mutfağına ait bu yemeğe tepsi oruğu ya da sini oruğu dendiği de oluyor. Adı ne olursa olsun lezzetinin tartışılmaz olduğu ise bir gerçek. Sizin için nefis sini köftenin tarifini hazırladık. Çok beğeneceksiniz…