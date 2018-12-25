Hasanpaşa köftesi tarifi

Bugüne kadar yediğiniz bütün köfteleri unutturacak bir tarif...Osmanlı döneminden bu yana birçok kişinin vazgeçilmezi olan Hasanpaşa köftesini denemek isterseniz, tarifi aşağıda... Görüntüsüyle ve lezzetiyle kısa sürede sizin de vazgeçilmezleriniz arasına gireceklerden biri olduğuna eminiz.
Püresi için:
Püreyi yapmakla başlayın, patateslerin kabuklarını soyun ve yıkayın. Dilimleyerek tencereye alın. Patateslerin üstü kaplanacak kadar su ekleyin. Haşlayarak süzün. Patatesleri ezin, tereyağını, sütünü, kaşar peynirini ve tuzunu ilave edin. Kıvamı pürüzsüz olana kadar iyice karıştırın. İster sıkma torbasına aktarın, isterseniz kaşık yardımıyla doldurmak üzere kenarda bekletin.
Köfteleri hazırlamak için, bayat ekmeklerin içlerini ıslatarak ufalayın. Soğanı rendeleyerek suyunu süzdürün. Yumurtayı, ekmek içlerini, soğanı, tuzu ve baharatları bir kapta karıştırın. İyice yoğurun. Köfte harcınızdan, cevizden biraz büyük parçalar kopararak elinizle şekillendirerek yassı köfteler yapın. Her köftenin içini çanağa benzeterek çukurlaştırın.
Köfteleri yağladığınız fırın tepsisine dizin. 160 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Köfteler kızarınca fırından alın bu sürede fırını kapatmayın, sıcak kalsın. Köftelerin içine patates püresini ister sıkarak, isterseniz de kaşık yardımıyla çukurları kapatacak şekilde doldurun. Domatesleri kalın kalın doğrayın. Köfteleri domates dilimlerinin üzerine yerleştirin. Üzerlerine de domates suyunu dökün ve tekrar fırında verin. 10 dakika daha pişirdikten sonra köfteleri fırından alıp servis edebilirsiniz.