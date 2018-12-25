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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Hasanpaşa köftesi tarifi
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Hasanpaşa köftesi tarifi

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Hasanpaşa köftesi tarifi

Bugüne kadar yediğiniz bütün köfteleri unutturacak bir tarif...Osmanlı döneminden bu yana birçok kişinin vazgeçilmezi olan Hasanpaşa köftesini denemek isterseniz, tarifi aşağıda... Görüntüsüyle ve lezzetiyle kısa sürede sizin de vazgeçilmezleriniz arasına gireceklerden biri olduğuna eminiz.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 gram kıyma
  • 1 soğan
  • 1 yumurta
  • 3 dilim bayat ekmek
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 çorba kaşığı domates suyu
  • 1 çay bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • 2 domates

Püresi için:

  • 2 patates
  • 2 çorba kaşığı süt
  • 10 gram tereyağı
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz

Hazırlanışı

Püreyi yapmakla başlayın, patateslerin kabuklarını soyun ve yıkayın. Dilimleyerek tencereye alın.  Patateslerin üstü kaplanacak kadar su ekleyin. Haşlayarak süzün. Patatesleri ezin, tereyağını, sütünü, kaşar peynirini ve tuzunu ilave edin. Kıvamı pürüzsüz olana kadar iyice karıştırın. İster sıkma torbasına aktarın, isterseniz kaşık yardımıyla doldurmak üzere kenarda bekletin.

Köfteleri hazırlamak için, bayat ekmeklerin içlerini ıslatarak ufalayın. Soğanı rendeleyerek suyunu süzdürün. Yumurtayı, ekmek içlerini, soğanı, tuzu ve baharatları bir kapta karıştırın. İyice yoğurun. Köfte harcınızdan, cevizden biraz büyük parçalar kopararak elinizle şekillendirerek yassı köfteler yapın. Her köftenin içini çanağa benzeterek çukurlaştırın.

Köfteleri yağladığınız fırın tepsisine dizin. 160 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Köfteler kızarınca fırından alın bu sürede fırını kapatmayın, sıcak kalsın. Köftelerin içine patates püresini ister sıkarak, isterseniz de kaşık yardımıyla çukurları kapatacak şekilde doldurun. Domatesleri kalın kalın doğrayın. Köfteleri domates dilimlerinin üzerine yerleştirin. Üzerlerine de domates suyunu dökün ve tekrar fırında verin. 10 dakika daha pişirdikten sonra köfteleri fırından alıp servis edebilirsiniz.

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