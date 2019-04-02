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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haşlama içli köfte tarifi

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Haşlama içli köfte tarifi

İnce bulgur ve irmiğin kıymayı sarıp sarmalamasıyla ortaya içli köfte çıkıyor. İçli köfteyi sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Peki ya siz, bu kadar çok sevilen içli köftenin haşlama halini denediniz mi? Denemek isteyenler için, haşlama içli köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Dış hamuru için:

  • Yarım su bardağından biraz fazla ince bulgur
  • 3 yemek kaşığı irmik
  • 3 yemek kaşığı un
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

  • 300 gram orta yağlı kıyma
  • 1 kuru soğan
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Çeyrek çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan
  • Yarım çay kaşığı acı toz kırmızı biber
  • Çeyrek demet maydanoz

Köfteleri haşlamak için:

  • 6 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı

Köftelerin iç harcını hazırlamakla başlayın.

Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Sıvı yağı küçük bir tavada kızdırdıktan sonra kuru soğanları renk alana kadar soteleyin.

Kıymayı da tavanın içine ekleyin ve renk alana kadar kavurun.

Tuz, karabiber, kurutulmuş reyhan ve acı toz kırmızı biberi de kıymanın içine atarak kıymayı tatlandırın.

Son olarak maydanozları tavanın içine ince ince kıyın. İç harcınız hazır, tavayı ocaktan alın.

Dış hamurunu yapmaya başlayın.

İnce bulgur ve irmiği derin bir tencereye alın. Üzerine sıcak su ve tuz ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Tencereyi ocaktan alın.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra yavaş yavaş un ilave edin.

Bulgur karışımını, tahta bir kaşıkla güzelce karıştırıp, yoğurun.

Yoğurarak kıvam almasını sağladığınız hamurdan iri parçalar koparın.

Bir parça hamurun orta kısımlarına başparmağınızla bastırarak çukur açın. Daha sonra önceden hazırladığınız ve soğumuş olan iç harçtan bu çukurun içine doldurun.

Bu işlemleri dış hamur harcından elde ettiğiniz bütün çukur hamurlar bitene kadar tekrarlayın.

Yuvarladığınız köftelere hafifçe bastırarak dilerseniz yassı şekli verin.

Hazırladığınız köfteleri derin bir tencerede kaynattığınız sıcak suyun içine atın.

Dış hamurları yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika haşlayın.

Haşladığınız köfteleri bir kevgir yardımıyla çıkarıp servis tabağına alın.

Sarımsaklı yoğurt ya da salçalı sosla bekletmeden sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
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