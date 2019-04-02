Haşlama içli köfte tarifi

İnce bulgur ve irmiğin kıymayı sarıp sarmalamasıyla ortaya içli köfte çıkıyor. İçli köfteyi sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Peki ya siz, bu kadar çok sevilen içli köftenin haşlama halini denediniz mi? Denemek isteyenler için, haşlama içli köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Dış hamuru için:
İç harcı için:
Köfteleri haşlamak için:
Köftelerin iç harcını hazırlamakla başlayın.
Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Sıvı yağı küçük bir tavada kızdırdıktan sonra kuru soğanları renk alana kadar soteleyin.
Kıymayı da tavanın içine ekleyin ve renk alana kadar kavurun.
Tuz, karabiber, kurutulmuş reyhan ve acı toz kırmızı biberi de kıymanın içine atarak kıymayı tatlandırın.
Son olarak maydanozları tavanın içine ince ince kıyın. İç harcınız hazır, tavayı ocaktan alın.
Dış hamurunu yapmaya başlayın.
İnce bulgur ve irmiği derin bir tencereye alın. Üzerine sıcak su ve tuz ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Tencereyi ocaktan alın.
İlk sıcaklığı çıktıktan sonra yavaş yavaş un ilave edin.
Bulgur karışımını, tahta bir kaşıkla güzelce karıştırıp, yoğurun.
Yoğurarak kıvam almasını sağladığınız hamurdan iri parçalar koparın.
Bir parça hamurun orta kısımlarına başparmağınızla bastırarak çukur açın. Daha sonra önceden hazırladığınız ve soğumuş olan iç harçtan bu çukurun içine doldurun.
Bu işlemleri dış hamur harcından elde ettiğiniz bütün çukur hamurlar bitene kadar tekrarlayın.
Yuvarladığınız köftelere hafifçe bastırarak dilerseniz yassı şekli verin.
Hazırladığınız köfteleri derin bir tencerede kaynattığınız sıcak suyun içine atın.
Dış hamurları yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika haşlayın.
Haşladığınız köfteleri bir kevgir yardımıyla çıkarıp servis tabağına alın.
Sarımsaklı yoğurt ya da salçalı sosla bekletmeden sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.