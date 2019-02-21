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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Sömelek köfte tarifi
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Sömelek köfte tarifi

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Sömelek köfte tarifi

Farklı bir köfte tarifi arayanları buraya alalım. Yöresel lezzetlerin az bilinenlerinden, Kahramanmaraş mutfağının güzeli sömelek köfte tarifimiz geliyor çünkü. Üzerindeki yoğurdu ve biberli yağıyla, köfte ve mantı keyfini aynı anda yaşatan sömelek köfteden bir tabak asla yetmez. İşte huzurlarınızda sömelek köfte tarifi…

  • Ocakta

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı ince bulgur
  • Yarım çay bardağı irmik
  • 300 gram yağsız kıyma
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1,5 çay bardağı ılık su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için:

  • 1 su bardağı çırpılmış yoğurt

Hazırlanışı

Bulgurları geniş bir tepsiye alıp suyu üzerine gezdirin ve bulgurların şişmesi için 5 dakika bekletin.

İrmik, kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edip homojen bir macun kıvamına gelene kadar hafif hafif yoğurun.

Harcınızdan serçe parmak büyüklüğünde köfteler yapın.

Bir tencerede kaynattığınız suya köfteleri atıp 5-6 dakika kadar haşlayın.

Köfteleri bir kenara alıp bir müddet sularının süzülmesini bekleyin.

Tereyağı ve sıvı yağı bir tavada kızdırıp içine baharatları ekleyin.

Köfteleri yağa atıp bir iki kez çevirerek kısa süre kızartın.

Üzerine yoğurdu ve tavadaki yağı gezdirip servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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