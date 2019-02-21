Farklı bir köfte tarifi arayanları buraya alalım. Yöresel lezzetlerin az bilinenlerinden, Kahramanmaraş mutfağının güzeli sömelek köfte tarifimiz geliyor çünkü. Üzerindeki yoğurdu ve biberli yağıyla, köfte ve mantı keyfini aynı anda yaşatan sömelek köfteden bir tabak asla yetmez. İşte huzurlarınızda sömelek köfte tarifi…
Sosu için:
Üzeri için:
Bulgurları geniş bir tepsiye alıp suyu üzerine gezdirin ve bulgurların şişmesi için 5 dakika bekletin.
İrmik, kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edip homojen bir macun kıvamına gelene kadar hafif hafif yoğurun.
Harcınızdan serçe parmak büyüklüğünde köfteler yapın.
Bir tencerede kaynattığınız suya köfteleri atıp 5-6 dakika kadar haşlayın.
Köfteleri bir kenara alıp bir müddet sularının süzülmesini bekleyin.
Tereyağı ve sıvı yağı bir tavada kızdırıp içine baharatları ekleyin.
Köfteleri yağa atıp bir iki kez çevirerek kısa süre kızartın.
Üzerine yoğurdu ve tavadaki yağı gezdirip servis edin.