Abdigör köftesi tarifi

Bonfileleri, 25 dakika boyunca sinir ve yağlarından ayrılacak şekilde dövün.

Ardından 2 tatlı kaşığı tuz ekleyip 25 dakika daha dövün. (Evde uğraşmak istemezseniz kasaba da dövdürebilirsiniz.)

Dövme işleminden sonra macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un ekleyip yoğurun.

Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun ve 2 tatlı kaşığı tuz ekleyin.

Köfte harcınızdan ceviz büyüklüğünde toplar alın ve kaynayan suya atın.

Tencerenin kapağını kapatıp , 20-25 dakika yüksek ateşte pişirin.

Köfteler pişince suyunu süzün.

Tencerede 150 gram tereyağını eritin. Üzerine pirinç ve su ekleyin.

2 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek pişmeye bırakın.

Diğer taraftan da domatesin kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayıp 50 gram tereyağında sote edin.

Pilav demlenince tabaklara paylaştırın.

Köfteleri de tereyağında kavurun.

Pilavın ortasını açıp köfteleri yerleştirin.

Üzerine domates sosu gezdirin.

Garnitürle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun...