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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Akçaabat köftesi tarifi
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Akçaabat köftesi tarifi

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Akçaabat köftesi tarifi

Akçaabat köftesi adını, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden, tadını da iki kıyma ve Trabzon ekmeğinin güzelce harmanlanmasından alıyor. Tadına bakan herkesin vazgeçilmezi olan bu köfteyi evinizde denemek isterseniz, Akçaabat köftesi tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

  • Izgarada
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 diş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil sivri biber
  • 1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 100 gram yağlı kuzu boşluk eti
  • 500 gram dana kıyma

Hazırlanışı

Trabzon ekmeği içlerini robottan geçirin.

Ekmekleri bir tepsiye yayıp üzerlerini tülbentle örtün. İyice kurumaları için bir gece bekletin.

100 gram yağlı kuzu boşluk etini ve 500 gram dana kıyma etini kıyma makinasından birlikte çektirin. Eğer iki kıymayı beraber çektiremediyseniz, iki kıymayı ekmek içiyle birlikte 5 dakika kadar yoğurun.

Sarımsak, tuz ve karabiberini ilave edin.

Bütün harcı rulo hale getirin. Buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen ruloyu bıçak kullanarak porsiyonlara ayırın.

Avuç içlerinizle bastırarak şekillendirin.

Izgara tavayı hafifçe yağlayın ve iyice ısıtın.

Köfteleri ızgara tavada önlü arkalı güzelce kızartın.

Domates ve biberleri de tavaya dizip hafifçe közleyin.

Köfteleri ve közlenmiş sebzeleri servis tabağına yerleştirip hemen sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
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