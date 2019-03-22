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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Fırında köfte patates tarifi
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Fırında köfte patates tarifi

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Fırında köfte patates tarifi

Ev yemeği denince ilk akla gelenlerden, sofraların kurtarıcısı fırında köfte patates herkesin yapmayı mutlaka bilmesi gereken yemeklerden. Çok pratik ve leziz bir yemek olan fırında köfte patates, çok da ekonomik ve bereketli bir yemek. Yanında da güzel bir yeşil salatayla herkesin bayılacağı fırında köfte patatesin yapılışı aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 adet orta boy patates
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 adet orta boy domates
  • 2 adet orta boy kırmızı biber

Köfte harcı için:

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı galeta unu (ya da bayat ekmek içi)
  • 10 dal maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı yenibahar

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Kuru soğanı rendeleyin ve yoğurma kabına aldığınız kıymaya ilave edin.

Galeta unu, yumurta ve ince ince doğradığınız maydanozları da kıymaya ekleyin.

Tuz, karabiber ve kimyonu da ekleyip yoğurun. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında yarım saat dinlendirin.

Kıymadan küçük parçalar koparıp elinizle köfte şekli verin.

Sıvı yağı sos tenceresinde kızdırıp içine domates salçasını ekleyin ve kısa bir süre kavurun.

Ardından içine rendelediğiniz domatesleri de ekleyin ve 5 dakika kadar pişirin.

Kuru soğanları piyazlık, patatesleri ise elma dilim doğrayın.

Fırın kabının tabanına önce soğanları üzerine patatesleri yerleştirin.

En üste de köfteleri dizin.

Kırmızı biberi küp küp doğrayıp köftelerin üzerine serpin.

Hazırladığınız domatesli sosu da malzemelerin üzerine yayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verip 35-40 dakika kadar pişirin.

Sıcak sıcak servis yapın.

Fotoğraf: Ingimage
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