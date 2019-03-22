Fırında köfte patates tarifi

Ev yemeği denince ilk akla gelenlerden, sofraların kurtarıcısı fırında köfte patates herkesin yapmayı mutlaka bilmesi gereken yemeklerden. Çok pratik ve leziz bir yemek olan fırında köfte patates, çok da ekonomik ve bereketli bir yemek. Yanında da güzel bir yeşil salatayla herkesin bayılacağı fırında köfte patatesin yapılışı aşağıda…
Köfte harcı için:
Sosu için:
Kuru soğanı rendeleyin ve yoğurma kabına aldığınız kıymaya ilave edin.
Galeta unu, yumurta ve ince ince doğradığınız maydanozları da kıymaya ekleyin.
Tuz, karabiber ve kimyonu da ekleyip yoğurun. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında yarım saat dinlendirin.
Kıymadan küçük parçalar koparıp elinizle köfte şekli verin.
Sıvı yağı sos tenceresinde kızdırıp içine domates salçasını ekleyin ve kısa bir süre kavurun.
Ardından içine rendelediğiniz domatesleri de ekleyin ve 5 dakika kadar pişirin.
Kuru soğanları piyazlık, patatesleri ise elma dilim doğrayın.
Fırın kabının tabanına önce soğanları üzerine patatesleri yerleştirin.
En üste de köfteleri dizin.
Kırmızı biberi küp küp doğrayıp köftelerin üzerine serpin.
Hazırladığınız domatesli sosu da malzemelerin üzerine yayın.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verip 35-40 dakika kadar pişirin.
Sıcak sıcak servis yapın.