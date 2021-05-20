Evde kefir nasıl yapılır? İşte evde kefir yapımının püf noktaları

Sağlık deposu kefiri evinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Peki ama nasıl mı? İşte kefir yapımının detayları...

Evde kefir nasıl yapılır?

Kefiri hazırlamada hijyen oldukça büyük önem taşıyor. Çünkü kefir yapımında bir mayalanma süreci olduğu için hijyene dikkat edilmeli. Bu nedenle kefiri hazırlayacağınız kavanozu güzelce yıkayın.

Daha sonra kefir tohumunu ya da kefir mayasını kavanoza ekleyin. Bu taneler küçük olduğu için kavanozunuz büyükse iki kefir tanesi kullanabilirsiniz. Sütünüz de oda sıcaklığında olmalı. İsteğinize göre inek veya keçi sütü tercih edebilirsiniz.

Oda sıcaklığındaki sütü kefir mayasının üzerine ekleyin. Kavanozun kapağını da kağıt havlu ile kapatıp bir lastikle bağlayın. Daha sonra kavanozu güneş almayan karanlık bir yere koyun. Kefirinizin yoğunluğunun az olmasını istiyorsanız bir gün, daha fazla olmasını istiyorsanız da iki gün bekletin. Ayrıca 24 saat dolmadan kavanozun kapağını kesinlikle açmayın.

Kefiriniz hazır olduktan sonra daha lezzetli olması için buzdolabında bir saat kadar bekletebilirsiniz. Ayrıca kefiri hemen tüketebileceğiniz gibi buzdolabında muhafaza edip daha sonra içebilirsiniz.