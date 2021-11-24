Düğün çorbası nasıl yapılır, hangi yöreye ait? Düğün çorbası tarifi ve yapılışı

İçerisinde kullanılan et suyu ve kuzu eti sayesinde düğün çorbası şifalı yöresel yemeklerden biri olmayı hak ediyor. Peki düğün çorbası nasıl yapılır, hangi yöreye ait? İşte düğün çorbası malzemeleri tarifi ve yapılışı hakkında detaylar...

Düğün Çorbası Hangi Yöreye Ait?

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde karşımıza çıkan düğün çorbası genellikle Trakya yöresinde kuzu etiyle hazırlanıyor. Özellikle köy mutfaklarının vazgeçilmezi olan düğün çorbası çetin kış şartlarında vücudu sağlıklı tutmak için yapılır. Bunun yanında adından da belli olduğu gibi düğün çorbası düğün, sünnet gibi kutlamaların olmazsa olmazıdır. Trakya’da olduğu gibi, özellikle Rumeli’de Bulgaristan’ın Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu yerlerinde hala görmekteyiz.

Düğün Çorbası Malzemeleri

500 gram kemikli kuzu eti

6 su bardağı su

Terbiyesi için:

2 yemek kaşığı un

Yarım su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı nane

Düğün Çorbası Yapılışı

Etleri üzerini geçecek kadar suyla haşlayın.

Pişen etleri bir çatal yardımıyla didikleyin.

Etin suyunu çorbada kullanmak için başka bir tencereye aktarın.

Un, yumurta sarısı, yoğurt ve limon suyunu iyice çırpın.

Tuzu da terbiyeye ekleyin.

Et suyunun bulunduğu tencereyi ocağa alın.

İçine yoğurtlu terbiyeyi ekleyip hızla karıştırın.

Didiklediğiniz etleri de çorbaya ekleyip ara sıra karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Çorbayı ocaktan almanıza yakın, tereyağını sos tenceresinde eritip kırmızı toz biberi yağda çevirin.

Biberli yağı da eklediğiniz çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine kurutulmuş nane serptikten sonra servis edin. Afiyet olsun…