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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın dördüncü gününe özel iftar menüsü

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Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın dördüncü gününe özel iftar menüsü

Ramazan ayıyla birlikte evlerde de iftar hazırlıkları başladı. Sevdiklerine özel menüler hazırlamak isteyenler her gün iftar menülerinde hangi lezzetli yemeklere yer vereceklerini araştırıyor. Sizlere, Ramazan'ın 4. gününe özel et yemeğinden tatlıya harika yemek tariflerinin olduğu bir iftar menüsü hazırladık. Siz de "İftara ne pişirsem?, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, işte 16 Nisan Cuma gününe özel iftar menüsü...

Düğü, Anadolu’da ince öğütülmüş bulgura verilen isim. Düğü çorbası ise Nevşehir mutfağına ait çok pratik bir çorba. Bulgur haşlanıyor, içine salçalı soğanlı sosla ekleniyor, hepsi bu. İşte düğü çorbası için malzemeler ve yapılış aşamaları… Şimdiden elinize sağlık diyor tarifimize geçiyoruz.

Düğü çorbası tarifi
Düğü çorbası tarifi

Yapımı oldukça kolay olan mirik köftenin malzemeleri de genellikle her evde bulunan olmasa bile kolaylıkla temin edebileceğiniz malzemelerdir. Sivas’ın en çok sevileni mirik köfte lezzeti ile sizi de etkisi altına almaya aday bir tarif. Dilerseniz mirik köfteyi sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. İşte köftenin malzemeleri ve tarifi...

Mirik Köfte Tarifi
Mirik Köfte Tarifi

 Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık, çocuklara karnabahar sevdirmenin en güzel yolu… Üstelik çok kolay…Karnabahar kızartması yapmanın birkaç püf noktası var. Kızartma hamurunun soğuk olması ve kızgın yağda kızarması. Karnabahar kızartmasının çıtır çıtır olması için kızartma hamurunu bir iki saat önceden hazırlayıp buzdolabında soğutun. Soğuk sosla kaplanan karnabaharlar kızgın yağda kızarınca fazla yağ çekmiyor hem de çıtır çıtır oluyor.

Karnabaharın en lezzetli hali… Sodalı karnabahar kızartması
Karnabaharın en lezzetli hali… Sodalı karnabahar kızartması

Kayısı yahnisi, Nevşehir mutfağına ait nefis bir et yemeği. Kuru kayısıyla ve kuzu etiyle yapılan bu yemek, kayısı yoksa kuru sarı erikle de yapılabiliyor. İçine pekmez de eklendiği için hafif tatlı bir lezzeti olan bu farklı et yemeğini herkes mutlaka denemeli. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Kayısı yahnisi tarifi
Kayısı yahnisi tarifi

 Arpa şehriye teknik olarak bir tür makarna ama pişirilme tekniği nedeniyle genel olarak pilavlar arasında sayıyoruz. Bezelye taneciklerinin renk ve tat kattığı bu pilavı mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Çok beğeneceksiniz, afiyet olsun...

Bezelyeli arpa şehriye pilavı tarifi
Bezelyeli arpa şehriye pilavı tarifi

 Kıbrıs tatlısı tarifi içerisinde son birkaç yılın en popüler tatlılarından Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, sizi hemen tarifimize alalım. Kremasıyla, ceviziyle çok beğeneceğiniz Kıbrıs tatlısı hem sütlü hem de şerbetli tatlı sevenleri mutlu edecek lezzetiyle sizi bekliyor. Kıbrıs tatlısı yapımı ve malzemeleri aşağıda yer alıyor...

Kıbrıs tatlısı tarifi
Kıbrıs tatlısı tarifi
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