Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın dördüncü gününe özel iftar menüsü

Düğü, Anadolu’da ince öğütülmüş bulgura verilen isim. Düğü çorbası ise Nevşehir mutfağına ait çok pratik bir çorba. Bulgur haşlanıyor, içine salçalı soğanlı sosla ekleniyor, hepsi bu. İşte düğü çorbası için malzemeler ve yapılış aşamaları… Şimdiden elinize sağlık diyor tarifimize geçiyoruz.

Yapımı oldukça kolay olan mirik köftenin malzemeleri de genellikle her evde bulunan olmasa bile kolaylıkla temin edebileceğiniz malzemelerdir. Sivas’ın en çok sevileni mirik köfte lezzeti ile sizi de etkisi altına almaya aday bir tarif. Dilerseniz mirik köfteyi sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. İşte köftenin malzemeleri ve tarifi...

Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık, çocuklara karnabahar sevdirmenin en güzel yolu… Üstelik çok kolay…Karnabahar kızartması yapmanın birkaç püf noktası var. Kızartma hamurunun soğuk olması ve kızgın yağda kızarması. Karnabahar kızartmasının çıtır çıtır olması için kızartma hamurunu bir iki saat önceden hazırlayıp buzdolabında soğutun. Soğuk sosla kaplanan karnabaharlar kızgın yağda kızarınca fazla yağ çekmiyor hem de çıtır çıtır oluyor.

Kayısı yahnisi, Nevşehir mutfağına ait nefis bir et yemeği. Kuru kayısıyla ve kuzu etiyle yapılan bu yemek, kayısı yoksa kuru sarı erikle de yapılabiliyor. İçine pekmez de eklendiği için hafif tatlı bir lezzeti olan bu farklı et yemeğini herkes mutlaka denemeli. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Arpa şehriye teknik olarak bir tür makarna ama pişirilme tekniği nedeniyle genel olarak pilavlar arasında sayıyoruz. Bezelye taneciklerinin renk ve tat kattığı bu pilavı mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Çok beğeneceksiniz, afiyet olsun...

Kıbrıs tatlısı tarifi içerisinde son birkaç yılın en popüler tatlılarından Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, sizi hemen tarifimize alalım. Kremasıyla, ceviziyle çok beğeneceğiniz Kıbrıs tatlısı hem sütlü hem de şerbetli tatlı sevenleri mutlu edecek lezzetiyle sizi bekliyor. Kıbrıs tatlısı yapımı ve malzemeleri aşağıda yer alıyor...