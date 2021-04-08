Karnabaharın en lezzetli hali… Sodalı karnabahar kızartması

Malzemeler

1 adet karnabahar

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Sos malzemeleri;

2 adet yumurta

5 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı nişasta

1 şişe maden sodası (200 ml)

2 çorba kaşığı yağ

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Kızartma için;

Kızartma Yağı

Üzerine

Sarımsaklı Yoğurt

Karnabahar kızartması nasıl yapılır?

Öncelikle kızartma sosunu yapmak için bir kâsede yumurtaları çırpın.

Unu ve nişastayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Tuz ve karabiberi ekleyin.

Daha sonra karışıma sodayı da ekledikten sonra pürtüksüz ve koyu boza kıvamında bir hamur elde edene kadar iyice karıştırın.

Hazırladığınız sosu buzdolabında bekletin.

Karnabaharları yıkayıp çiçeklerine ayırın. Çiçeklerden büyük olanları ikiye bölün.

Bir tencereye bir tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı sirke ilave edip karnabaharları biraz diri kalacak şekilde 3-5 dakika haşlayın.

Bir tavaya kızartma yağını koyun.

Yağ iyice kızınca karnabaharları kızartma hamuruna bulayıp kızartın.

Kâğıt havlu serilmiş servis tabağına alıp karnabaharların fazla yağını aldırın.

Sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis yapın.

Afiyet olsun.

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