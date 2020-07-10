Bu yöntemlerle döküm tavalarınızı kolaylıkla temizleyeceksiniz

Yıllardır mutfaklarda ağır döküm tava ve tencereler kullanılıyor. Günümüzde yerini daha hafif olan tencereler alsa da mutfakların vazgeçilmezi olarak döküm kaplar tahtını koruyor. Özellikle et yemeklerinde tercih edilen döküm tavalar düşük ısıda iyi performans sergiliyor. Profesyonel mutfaklarda hala sıkça kullanılan bu tava ve tencereler, ev kullanımına da oldukça uygun. Sıcaklığı eşit biçimde dağıtan döküm ürünlerde en çok dikkat etmeniz gerekenlerden biri ise ocaktan alırken çıplak elle dokunmamak. Çünkü bahsettiğimiz gibi ısıyı eşit dağıttığından, aynı ısı tavanın sapında da mevcut. Soğumasını beklemeden soğuk suya sokmanız da döküm tavanız için uygun bir hareket değil. Zira ani ısı değişimiyle ürün zarar görebilir.

DÖKÜM TAVA VE TENCERELERİN KULLANIMI VE TEMİZLİĞİ

Son dönemde emaye kaplı döküm ürünler de piyasaya çıktı ancak kaplamasız döküm tavaların kullanımı ve bakımı biraz daha özen istiyor. Bulaşık deterjanı gibi kimyasal maddelerle temizliği pek önerilmiyor. Söz konusu dökme demir tavaların temizlenmesi olduğunda birçok metot öneriliyor. Sizin için en sık tavsiye edilen birkaç temizleme yöntemini derledik. Size en uygun olanı veya en beğendiğiniz yöntemi seçmek kaldı!

Tuz ile temizleme

Ilık tavaya 1 bardak tuz dökün ve ovmak için kağıt havlu kullanın. Kağıt havlu ile zorlanıyorsanız, sünger de kullanabilirsiniz. Bütün yağı içine çeken tuz, tavanızın yiyecek parçalarından arınmasını sağlar. Temizledikten sonra sıcak su ile yıkayın. Tavanızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

Karbonat ve çiğ patates ile temizleme

Patatesi uzunlamasına ikiye bölün ve kesilen tarafı kabartma tozuna batırın. Döküm tavalarınızı temizlemek için patates, en az tuz kadar etkili bir yöntem. Patates ve karbonat birleştiğinde etkili bir temizleyici haline gelir. Pasları bile parçalayacak etkiye sahip patates, yemek kalıntılarını da rahatlıkla temizler. Karbonat ise tavaya yapışmış yağları emmek için uygundur. Bu işlem için tavanızın büyüklüğüne göre birden fazla patates kullanmanız gerekebilir.

Kaynar su ile temizleme

Kaynar su sadece döküm tavaların temizliğinde değil, diğer tencere ve tavaların temizliğinde de kullanılan bir yöntem. Bu işlem için tavayı biraz suyla doldurun ve orta ateşte kaynatın. Yemek kalıntılarını temizlemek için tahta kaşık kullanabilirsiniz. Kaynar su, özellikle de tavanın dibindeki tüm kirlerden arınmasını sağlayacaktır.

Doğal bulaşık deterjanı ile temizleme

Bu yöntemde özellikle dikkat edilmesi gereken bulaşık deterjanının doğal içerikli olması. Tencereye birkaç damla doğal bulaşık deterjanı dökün ve sert kıllı bir fırça ile temizleyin. Bu yöntemi günlük rutin haline getirmek yerine gerçekten ihtiyaç olduğunda kullanmalısınız.