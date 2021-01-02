Bu kekleri yapmak sabır istiyor, gören yemeye kıyamıyor

Gastronomi tarihçilerine göre bu keklerin kökeni Endonezya'da karşımıza çıkan ve "lapis legit" ya da "kek lapis Betavi" (Cakarta'nın eski adı Betawi'ye göndermeyle) diye bilinen ve içine tarçın, kakule, karanfil ve yıldız anason gibi bol miktarda ve çeşitte baharat içeren bir kekte yatıyor. Endonezya'daki Hollandalı sömürgecilerin çay saatlerinde vazgeçilmezi olan bu keki 1970'lerde ve 80'lerde Malezyaya giden Betawi halkı onlara da öğretmişler.

Günümüzde Sarawak kekleri iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Bazıları sadece iki renkli ve düz çizgi çizgi katlar halinde oluyor. Ancak asıl dikkat çekici olan içinde renkli geometrik motifler olan versiyonları.

3-4 farklı renkte kekle yapılan ve iğneyle işlenmiş gibi görünen bu kekleri kesip de yemeye bile kıyamıyor insan. Keklere rengini veren de bazı doğal özler ve gıda boyaları.

YAPIMI EN AZ 4 SAAT SÜRÜYOR

Sarawak keki yapmaya niyetleniyorsanız hem tasarım mantığınızın hem de matematiğinizin iyi olması gerekiyor. Bir kekin yapılışı ortaya çıkacak motifin karmaşıklığına göre 4 ila 8 saat sürüyor.

Bu süreç hataya çok açık. Ustalar, kekleri derin kaplarda pişirirken 10 dakikada bir fırından çıkarıp yeni bir renk katmanı ekliyor. Burada yapılabilecek en ufak bir hata kekin dağılmasına ya da motifinin düzgün çıkmamasına sebep olabiliyor.

Ancak iş bununla da bitmiyor. Pişen kekler fırından alınıp soğutulduktan sonra, kesilerek koyulaştırılmış süt ya da reçel yardımıyla yapıştırılarak yeniden şekillendiriliyor. Bütün bu emeğin sonucunda da dilimlendiğinde gözleri kamaştıran o motifler ortaya çıkıyor.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ BİR ÜRÜN

Keklerin yapımı bu kadar zahmetli olduğu için satış fiyatı da oldukça yüksek. Bütün bir kek 250 Malezya ringgitine satılıyor. O da 450-500 TL civarına denk geliyor. Bu fiyatta en önemli malzemelerden biri olan tereyağının yüksek fiyatının da payı var elbette.

Geçmişte sadece bayramlar için yapılan Sarawak kekleri günümüzde doğum günleri, düğünler gibi özel günlerde de misafirlere ikram edilmek üzere yıl boyu yapılıyor.

Sarawak keklerini 2010 yılında coğrafi işaretli bir ürün olarak tescillenmiş. Bu nedenle Sarawak eyaletinin dışında bu isimde kek yapmak mümkün değil. Başka şehirlerde üretilen renkli ve desenli kekler ancak "Sarawak tarzı" diye satılabiliyor.