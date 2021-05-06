Bingöl yemekleri - Bingöl'de ne yenir ve neyi meşhur? Bingöl mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Bingöl'de oldukça güzel yöresel yemekler vardır. Bundan dolayı Bingöl yerli turistlerin en çok ziyaret ettiği illerden bir tanesi olmuştur. Bingöl yemekleri pek çok kişi tarafından da beğenilmektedir.

Meşhur Bingöl Yemekleri - Bingöl Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Ayran Çorbası

Bingöl'ün en meşhur yemeklerinden olan ayran çorbası mutlaka denemeniz gereken bir lezzettir. Ayran çorbası içerisinde nohutta bulunmaktadır. Bingöl'e gelenlerin en sevdiği yöresel lezzetleri arasında ayran çorbası yer almaktadır. Oldukça doyurucu bir çorbadır.

2) Tutmaç Çorbası

Bingöl'de kış aylarında sürekli olarak tercih edilen bir çorba vardır. O çorbaların başında tutmaç çorbası gelmektedir. Tutmaç çorbası özellikle Bingöl'de kış aylarında sürekli olarak tercih edilmektedir. En lezzetli çorbalar arasında yer alan tutmaç çorbası bu ilin yöresel lezzetlerinden bir tanesidir. Bingöl mutfaklarında da en çok sevilen çorbalar arasında tutmaç çorbası yer almaktadır. Tutmaç çorbasının içerisinde kavurma ve mercimek malzemeleri yer almaktadır.

3) Mastuva

Sadece Bingöl'de yer alan bir yöresel yemektir. En çok sevilen yöresel yemekler arasında yer alan mastuva mutlaka tatmanız gereken bir yemektir. Oldukça az malzeme ile yapılan bu leziz mi leziz yöresel yemek ilk kez deneyenlerin en çok beğendiği Bingöl yemekleri arasında yer almaktadır. Bu yemek aslında bir nevi yoğurtlu pilav olarak örülür. Fakat pişirilmesi ve buraya ayrı olan lezzeti ile yoğurtlu pilavlardan çok daha farklıdır.

4) Löl

Bingöl yemekleri denilince akla ilk gelen yemekler arasında löl yemeği gelmektedir Löl yemeği en çok sevilen hamur işi yemekleri arasındadır. Meşhur olarak bilinen löl böreği kavurma ve peynir ile hazırlanmaktadır. Bingöl yemeklerinin en lezzetli hamur işleri arasında löl böreği gelmektedir. Lölö böreğinin hamuru elde açılır. Tamamen el emeği olan bu yemek yapımı uzun fakat yemesi oldukça lezzetli bir yöresel yemektir.

5) Sorina Pel

Yufkalı lezzetlerden bir tanesi olan Sorina Pel yemeği en çok sevilen lezzetler arasında yer almaktadır. Bingöl şehrinde bu yemek sirina pel olarak da adlandırılmaktadır. Muhteşem güzellikte olan bu yemek tereyağlı sos ile birlikte hazırlanarak servis edilir. Bu yemek fırında pişirilen bir yemektir. Özellikle yapımı oldukça zahmetli olan yöresel yemeklerden birisidir.

6) Keldoş

Bingöl'de ki en sevilen yemeklerin başında keldoş yemeği gelmektedir. Keldoş yemeği bu yörenin geleneksel tatlarından birisi olarak bilinmektedir. Bingöl'de bu yemek geledoş olarak da adlandırılmaktadır. Bingöl'ün en sevilen yemeklerinden bir tanesi olan Keldoş el hamuru ile yapılan bir yemektir. Daha sonra üstüne yoğurt ve tereyağ sosu ilave edilmektedir. Köz de pişirilen en lezzetli yemekler arasında yer almaktadır.

7) Kaburga Dolması

En sevilen et yemekleri arasında kaburga dolması gelmektedir. Et yemekleri ile ilgili olarak kaburga dolması en lezzetli yemeklerden bir tanesidir. Özellikle Bingöl halkının tercih ettiği bir dolma türüdür. Kaburga dolması bol malzeme ile birlikte hazırlanan oldukça güzel bir dolmadır. Bu yöreye özgü bir yemek olan kaburga dolması çeşni malzemeleri ile birlikte de hazırlanmaktadır.

8) Gömme

Daha önce hiç tatmadığınız bir lezzet olan Gömme yemeği de yine tatmanız gereken en güzel yöresel yemekler arasında yer almaktadır. Gömme geleneksel lezzetler denilince Bingöl'de akla ilk gelen yemekler arasındadır. Killi ocakta pişirilen bir yemek olan gömme yemeği ziyaretçilerin de en çok sevdiği yemekler arasında yer almaktadır.

9) Kuru Dolma

Bingöl yemeklerinin yöresel lezzetleri arasında da kuru dolma yer almaktadır. Kuru dolma yaz aylarında da sürekli olarak tercih edilmektedir. Özellikle bu kuru dolma patlıcan ve biberler ile birlikte yapılmaktadır. Kuru dolma daha sonra süzme yoğurt ile birlikte ilave edilmektedir. Bundan dolayı kuru dolma sürekli olarak tercih edilen bir yemek olmuştur. Kuru dolma akşam yemeklerinde Bingöl'de en sevilen yemeklerden bir tanesidir. Hazırlanışı zahmetli yemeklerdendir.