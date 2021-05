Bayburt yemekleri - Bayburt'da ne yenir ve neyi meşhur? Bayburt mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Bayburt Mutfağında unlu yemekler ile kıyaslandığı zaman zeytinyağlı yemekler daha az olsa da diğer yöresel yemek türlerinde olduğu gibi onlarda parmak ısırtan derecede lezzetlidir. Bayburt mutfağında yörenin bulunduğu yerin mutfak kültürüne olan etkisi net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Yöresel lezzetler daha çok evlerde ve özel günlerde yapılmakta olup Bayburt'a gelen yerli ve yabancı turistlerin bu geleneksel yemekler ve tatlarla tanışabilmesi için Bayburt tavada olduğu gibi restoranlarda daha fazla yapılması gerektiği genel görüştür. Mutfak kültürünün tüm ilde hakim olması arzu edilmektedir.

Bayburt Yemekleri - Bayburt'da Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Kendine özgü tatlarıyla damaklara şölen sunan Bayburt Mutfağı, gastronomi alanında mutlaka keşfedilmesi ve dünyaya tanıtılması gereken mutfaklardan biridir. Zengin bir menüye haiz Bayburt mutfağının en meşhur yöresel yemekleri arasında ekşi lahana, ziron, galacoş, lor dolması, tel helvası, tatlı çorbası, gendime, süt böreği, su böreği, ayranlı çorba, haşıl, kara pancar, herse yer alıyor. Bayburt’un ünlü yöresel yemeklerinden biri olan Bayburt tava ise restoran menülerinde en fazla yer alan yemek olup bu yöresel yemek çeşitlerinin menülerde artması tanıtım açısından oldukça önemli.

Bayburt Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Bayburt mutfağı denildiği zaman mutlaka tadılması gereken pek çok yöresel yemek bulunuyor. Bayburt mutfağı çok zengin ve birbirinden farklı lezzetleri ile topraklarına ayak basan misafirlerini en güzel şekilde ağırlıyor. Bayburt mutfağına özgü nefis lezzetlerinin tümünü saymak mümkün olmasa da en çok bilinenlerini isimleri ve özellikleri ile birlikte aktarmak mümkün. İşte Bayburt mutfak kültürünün en meşhur ve en fazla yapılarak yenilen geleneksel yemekleri:

- Ekşi Lahana

- Galacoş

- Bayburt Tava

- Bayburt Döneri

- Ziron

- Tatlı Çorbası

- Gendime

- Kara Pancar

- Yalancı Dolma

- Lor Dolması

- Haşıl

- Su Böreği

- Süt Böreği

- Tel Helvası

- Ayranlı Çorba

Ekşi Lahana: Bayburt’a özgü lezzetli ve meşhur yemeklerin başında geliyor. Bayburtlular için vazgeçilemeyen ekşi lahana; kavurma, lahana ve bulgur üçlüsünün eşsiz birleşimini sofralara yansıtıyor. Yılın her döneminde yapılan ve tüketilen oldukça leziz bir yöresel yemek.

Galacoş: Pide ve kıyma ile yapılan ve sıcak servis edilen galacoş, Bayburt sofrasına oturanların mutlaka yemesi tavsiye edilen özel bir yemek.

Bayburt Tava: Et ve sebzelerin birleşiminin Bayburt mutfağındaki en nefis örneklerinden biri kuşkusuz Bayburt Tava. Patlıcan, patates, yeşilbiber, soğan, tereyağı, dana kuşbaşı, domates salçası, biber salçası, karabiber kırmızı biber ve tuz bu özel yemeğin başlıca malzemeleri.

Bayburt Döneri: Döner ülkemizde en fazla sevilen et yemeklerinin başında geliyor. Özellikle pilav üstü döner oldukça seviliyor. Döneri ile beğeni kazanan illerimizden birisi de Bayburt. Adı fazla duyulmasa da Bayburt dönerini bir kere tadanlar bu leziz dönerden birkaç porsiyon daha yemeden Bayburt’tan ayrılmıyor.

Ziron: Doğu illerimizde sıklıkla sofralarda yer alan ziron, silor veya siron olarak da bilinen bir lezzet. Ziron, “kılçıksız buğday” manasına geliyor. Kılçıksız buğdaydan yapılan yufkalar zironun ana malzemesi. Yufka, tereyağ, dana kıyma, tuz ve karabiber ziron yemeğinin olmazsa olmazları. Sosu içinde süzme yoğurt, sarımsak, su ve tuz kullanılmakta olup bu özel sos zironun lezzetine lezzet katıyor.

Tatlı Çorbası: Bayburt’da hemen hemen her evde pişirilen özel bir çorba çeşidi. Besleyici olması ve bol malzeme içermesi nedeniyle aşureye de benzetiliyor.

Gendime: Diğer ismi ile gendime pilavı, Bayburt’a has enfes bir pilav türü. Barbunya, yarma, kuşbaşı et ile yapılan pilav et suyu ile daha leziz bir hale geliyor. Servis tabağına konulduktan sonra üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirilerek sunumu yapılmaktadır.

Kara Pancar: Kuru evelik, pilavlık bulgur, yeşil mercimek ile yapılan Bayburt’a has nefis bir yemek.

Yalancı Dolma: Bayburt’un et ve sebze bileşimi leziz yöresel tatlarından biri. Lahana yaprağı, bulgur, parça et ya da kavurma, un bu eşsiz lezzete hayat veriyor.

Lor Dolması: Ramazan, bayram ve özel günlerin baş tacı olan leziz yemeklerindendir. Farklı tür peynir ve pazı ile hazırlanarak pişiriliyor.

Haşıl: Bayburt geleneksel mutfağının popüler lezzetlerinden olan haşıl; yarma, süt ve tereyağı ile yapılıyor.

Su Böreği: Hamur işlerinde iddialı Bayburt mutfağının sevilen böreklerinden biridir. Yumuşacık su böreği her katında sunduğu ayrı lezzet ile diğer su böreklerinden ayrılırken kıymalı su böreği de Bayburt’ta en fazla yapılan börek çeşitleri arasında yer alıyor.

Süt Böreği: Sanıldığının aksine bir tatlı çeşididir. Yufkanın saf süt ve yoğurt ile ıslatılmasıyla yapılan bu börek içerisine bolca fındık konuluyor. Şerbeti özel olarak hazırlanan süt böreği, özel ve farklı bir tatlı çeşididir. Ilık servis ediliyor.

Tel Helvası: Yapımı ve pişirmesi büyük bir emek isteyen bir tatlıdır. Bayburt başta olmak üzere çevre illerde de severek yapılan ve yenilen meşhur bir lezzet.

Ayranlı Çorba: Hem tatlı hem tuzlu olarak servis edilebilme özelliği ile ezberleri bozan bir çorba olarak tanınıyor. Aşurelik buğday, kırık mısır, yoğurt, yumurta, un, tereyağı ve kuru nane ile yapılan yöresel nefis bir çorba.