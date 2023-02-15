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Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin sahibi ve mimarları yakalandı

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#Diyarbakır#Depremzede#Şeref Kesgün
Diyarbakırda yıkılan iş merkezinin sahibi ve mimarları yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 12:55

Diyarbakır’da depremde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi’nin sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Arsız Kadıköy’de yakalandı.

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Diyarbakır Başsavcılığınca depremlerden etkilenen kentte yıkılan binaların sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişinin öldüğü Diyar Galeria İş Merkezi’nin sahibi ve mimarları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul’da oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş merkezinin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız Kadıköy'de gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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