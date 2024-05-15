CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Toggâ€™un yeni modelini inceledi

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TOBB 80. Genel Kurulu sonrasÄ± Toggâ€™un yeni modeli T10Fâ€™i inceledi.ÂCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat IÅŸÄ±khan, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mehmet Fatih KacÄ±r, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Ä°brahim YumaklÄ±, Ticaret BakanÄ± Ã–mer Bolat, TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu da eÅŸlik etti. TOBB BaÅŸkanÄ± HisacÄ±klÄ±oÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan o anlara ait fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸtÄ±.

"BU BAÅžARI MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ°N BAÅžARISI"

HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

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â€œKÃ¼resel teknoloji markamÄ±z Toggâ€™un yeni modeli T10Fâ€™i CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan ile birlikte inceledik. GururlandÄ±k. Yeni modelimiz T10F, TÃ¼rkiyeâ€™de ilk defa TOBB 80. Genel Kurulumuzda sergilendi. BÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. PlanÄ±mÄ±z, yeni modelimiz T10Fâ€™i 2025 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde Ã¶nce TÃ¼rkiyeâ€™de, sonra Avrupa pazarÄ±nda kullanÄ±cÄ±larla buluÅŸturmak. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; verdiÄŸimiz sÃ¶zÃ¼ yerine getirmek adÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yolda bize gÃ¼venen, yalnÄ±z bÄ±rakmayan herkese teÅŸekkÃ¼r ederim. Bu baÅŸarÄ± milletimizin baÅŸarÄ±sÄ±dÄ±r.â€œ