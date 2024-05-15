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Fabrikada soyunma odasında gizli kamera skandalı! Güvenlik amiri gözaltına alındı

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#Kocaeli#Fabrika#Gizli Kamera
Fabrikada soyunma odasında gizli kamera skandalı Güvenlik amiri gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 15:27

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil parçaları üreten bir fabrikada kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük’teki evinde gözaltına alındı.

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Olay, 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu. Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük’teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kocaeli#Fabrika#Gizli Kamera

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