×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vahşet kameraya yansımıştı! Katledilen Ata Emre'nin ailesi ve kız arkadaşıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Ata Emre Akman#Balıkesir#Motokurye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 17:33

Balıkesir'de, önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20), olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylemeleri yer alıyor.

Haberin Devamı

Olay, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.

Vahşet kameraya yansımıştı Katledilen Ata Emrenin ailesi ve kız arkadaşıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vahşet kameraya yansımıştı Katledilen Ata Emrenin ailesi ve kız arkadaşıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vahşet kameraya yansımıştı Katledilen Ata Emrenin ailesi ve kız arkadaşıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

OLAY ANI KAMERADA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Vahşet kameraya yansımıştı Katledilen Ata Emrenin ailesi ve kız arkadaşıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Vahşet kameraya yansımıştı Katledilen Ata Emrenin ailesi ve kız arkadaşıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Akman'ın olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, onunla şarkı söylemesi yer alıyor. 

Haberin Devamı

Vahşet kameraya yansımıştı Katledilen Ata Emrenin ailesi ve kız arkadaşıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ata Emre Akman#Balıkesir#Motokurye

BAKMADAN GEÇME!