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Rize’de otomobil uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

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#Rize#Çayeli#Trafik Kazası
Rize’de otomobil uçuruma yuvarlandı Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 19:49

RİZE’nin Çayeli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Ormancık köyünde meydana geldi. Emine Güven idaresindeki 53 ACL 845 plakalı otomobil, toprak yoldan ilçe merkezine seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva Erdem (70), Dursun Erdem (72), Gülsüm Çiftçi (64) ile Safiye Ergin (70) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rize’de otomobil uçuruma yuvarlandı Ölü ve yaralılar var

Adrese ulaşan ekipler, uçurumdaki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla kazazedelerin yanına ulaşan ekiplerin ilk incelemelerinde yaralılardan Sefiye Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, iplerle sedyeye sabitledikleri yaralıları yaklaşık 150 metre yola taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Sefiye Ergin’in cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

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Rize’de otomobil uçuruma yuvarlandı Ölü ve yaralılar var

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#Rize#Çayeli#Trafik Kazası

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