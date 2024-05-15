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Eyüpsultan'daki tramvay kazasında vatmana 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

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#İstanbul#Eyüpsultan#Tramvay
Eyüpsultandaki tramvay kazasında vatmana 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 14:32

Eyüpsultan'da 2022 tarihinde Alibeyköy-Cibali T5 Tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazaya ilişkin vatman Semi Özcan hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede, vatman Özcan'ın kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilirken, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 8 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aralık 2022 tarihinde Ünal Koçkesen idaresindeki İETT otobüsü ile şüpheli Semi Özcan idaresindeki Alibeyköy-Cibali T5 tramvayının Namık Kemal Caddesi kesişiminde çarpıştığı anlatıldı.

Eyüpsultandaki tramvay kazasında vatmana 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

VATMANIN KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI BELİRTİLDİ

Kazada şüpheli Özcan'ın, Karayolları Trafik Kanunu'nun(KTK) 47/1B maddesince kırmızı ışık kuralına uymaması ile kazanın meydana geldiği aktarıldı. Kazada, 3 kişinin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık oluşacak şekilde toplamda 10 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi olduğu gerekçesiyle dosyanın soruşturma aşamasında uzlaştırma bürosuna gönderildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

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ŞÜPHELİ VATMANA 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheli Semi Özcan'ın kırmızı ışık ihlali yaptığı vurgulanarak, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 8 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Özcan'ın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

 

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#İstanbul#Eyüpsultan#Tramvay

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