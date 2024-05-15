Emine Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı’nın eşi ile bir araya geldi

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Abuja’da, Nijerya Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Oluremi Tinubu Hanımefendi ile bir araya geldik.

13’üncü İslam Zirvesi kapsamında 2016 yılında, İstanbul’da ilk oturumunu düzenlediğimiz programın devamı niteliğinde olan “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanser ile Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı”nın bu sene Nijerya’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor olması memnuniyet verici.

Hem kendi ülkesinin sağlığı hem de dünya sağlığı için böylesi önemli bir konuya Afrika’da öncülük etmesinden dolayı Sayın Tinubu’ya gönülden teşekkür ediyorum.

Zirvenin sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyor, güç ve gönül birliği ile farkındalığın artacağına inanıyorum.

ERDOĞAN, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

Haberin Devamı

Bir paylaşım daha yapan Emine Erdoğan, "Anadolu’nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açan Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret ettim. Abuja’da 2021 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Enstitü, ismini taşıdığı büyük ozanın felsefesini, kültür köprüleri kurarak yaşatıyor. Nijeryalı Kadın Sanatçılar Birliği’nin resim sergisini gezerek, birbirinden kıymetli eserler hakkında bilgi aldım. Türkçe eğitimi alan Nijeryalı çocuklarımızın hazırladığı flüt ve şiir dinletisini hayranlıkla dinledim. İçten karşılamaları, candan gülüşleri sevginin en saf hali... Her birine ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, Yunus Emre Enstitüsü’ne çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.