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Pamukkale'de cansız bedeni bulunmuştu! Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu

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#Denizli#Pamukkale#Turist
Pamukkalede cansız bedeni bulunmuştu Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 17:49

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ören Yeri'nde kaybolan ve daha sonra ölü bulunan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın (75) kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Polonya'dan Türkiye'ye tatile gelen Maria Latacz, 8 Mayıs'ta Antalya'da kaldığı otelden Denizli'deki Pamukkale Ören Yeri'ne giden tur şirketinin gezisine katıldı. Bir süre Pamukkale'de gezen Latacz, Antik Havuz'da yüzdükten sonra kayboldu. Latacz için bölgede arama çalışması başlatıldı. Latacz'ın bulunamaması üzerine birlikte geldiği otobüsteki turistler Antalya'ya gönderildi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Denizli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Pamukkale bölgesinde geniş çaplı aramaları sonucunda, 9 Mayıs'ta Domuz Çukuru mevkisinde Maria Latacz'ın cesedine ulaştı. Latacz'ın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsisinde, turistin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Latacz'ın kalp krizi geçirip, yüksekten düştüğü saptandı. Adli işlemlerin ardından Latacz'ın cansız bedeni, Polonya Konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Latacz'ın cenazesinin önce Antalya'ya, oradan da uçakla Polonya'ya götürüleceği öğrenildi. (DHA)

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#Denizli#Pamukkale#Turist

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