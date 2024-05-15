İzmit'teki cinayetin davası görüşmeye başlandı: Ateş etti, mermisi bitince kabzayla başıma vurdu

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Olay, 19 Ekim 2022’de İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde gece saatlerinde Emrah Akkuş’un da aralarında bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının işletmecisi Abdullah Ay (31) ve çalışanları da kavgaya dahil oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle Emrah Akkuş ve Abdullah Ay, olay büyümeden barıştırıldı. Ertesi gün gece saatlerinde taraflar arasında iddiaya göre, omuz atma nedeniyle yeniden tartışma yaşandı. Abdullah Ay'ın eğlence mekanının önündeki sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Abdullah Ay, Ömer Koç (32) ve Çağrı Topbaş’ın (23) tabancalarından çıkan kurşunların isabet ettiği Emrah Akkuş ve Mehmet Cingöz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler Abdullah Ay’ın kız arkadaşı N.A.’nın (22) evine gitti. Silahları evde saklayıp üzerlerini değiştiren şüpheliler, bir süre sonra evden çıktıklarında yakalanarak gözaltına alındı. Akkuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen Ay, Koç ve Topbaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda ayağından vurulan Mehmet Cingöz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

SAVCI, 'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' SUÇUNDAN AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; tutuklu sanıklar Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın, tasarlayarak Emrah Akkuş'u öldürmekten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mehmet Cingöz’ün yaralanması ile ilgili de 'silahla yaralama' suçundan ayrı ayrı 4,5 yıla kadar hapis cezası; ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 3'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca, iddianamede olay yerinde 15 adetten fazla mermi çekirdeği bulunduğu da belirtildi.

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'MERMİSİ BİTİNCE SİLAHIN KABZASIYLA BAŞIMA VURDU'

İddianameyi kabul eden Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davanın 3’üncü duruşmasında tutuklu sanıklar Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş ve öldürülen Emrah Akkuş’un ailesi, olayda yaralanan Mehmet Cingöz ile taraf avukatları ve tanık G.B. hazır bulundu. Olay sırasında ayağından vurulan Mehmet Cingöz’ün ilk kez dinlendiği duruşmada, Cingöz sanıkları tanımadığını belirterek, "Olay günü sabaha karşı 04.00 sıralarında Emrah Akkuş ile karşılaştım. Emrah benim koluma girdi konuşarak yürüdük. Sanıklarla karşılaştığımız sırada birden sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında çıkan arbedede silahlarla ateş edildi. Ben de o arbede sırasında yaralandım. Ben yaralanmadan önce tarafları ayırmaya çalıştım. Tartışmanın konusunu bilmiyorum. Ömer isimli sanık bana ateş etti, mermisi bitince silahın kabzasıyla başıma vurdu. 2 kişide silah gördüm, diğerinin kafasında şapka vardı. Şikayetçiyim" dedi.

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'BİRBİRLERİNE SARILIP GİTTİLER'

Olay ile ilgili tanık olarak dinlenen esnaf G.B., tutuklu sanık Abdullah Ay ve öldürülen Emrah Akkuş’u tanığını belirterek, "Olay günü 18.00 sıralarında Abdullah beni arayarak Emrah Akkuş ile aralarında dükkan ile ilgili bir konu olduğunu söyledi. Ben de Emrah’ı arayarak gelmesini söyledim. İkisi de buluşup, konuşup birbirlerine sarılıp gittiler. Hatta Emrah özür diledi. Aynı günün devamında sabaha karşı dava konusu olay meydana gelmiş, konunun ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMA PUSU KURDULAR'

Öldürülen Emrah Akkuş’un annesi Simamperi Akkuş ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Anne Akkuş, "Evlat acısından kriz geçirdim. Caniler, oğlumu nasıl öldürdüler. En ağır cezayla cezalandırılmalarını istiyorum. Sonuna kadar peşindeyim. Oğluma pusu kurdular" dedi. Mahkeme, tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine karar vererek duruşmayı 5 Eylül tarihine erteledi.