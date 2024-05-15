Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Sıfır Atık Projesi'ne verilen AKDENİZ-PA Ödülü'nü aldı

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Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, AKDENİZ-PA Ödülü'ne değer görüldü. Bakan Özhaseki, Emine Erdoğan'ın adına ödülü Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleşen törenle aldı. Forum Braga Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Akdeniz Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Sergio Piazzi'nin elinden ödülü alan Özhaseki, Türkiye olarak, Akdeniz Parlamenter Asamblesi'ne taraf olmaktan ve katkı sağlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özhaseki, Sıfır Atık Hareketi'nin bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeli haline geldiğini belirtti. Sıfır Atık Hareketi'nin hem çevreyi koruduğunu hem de israfı önlediğine dikkat çeken Özhaseki, "Hayatımızın her alanında ortaya çıkan atıkları dönüştürüp, ekonomiye kazandırıyoruz. Toplanan atıklar sayesinde 185 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı. 498 milyon ağaç kurtarıldı. Deniz kirliliğiyle mücadele için oluşturduğumuz Sıfır Atık Mavi hareketimizle de 7,8 milyon ton plastik atığın geri dönüşümünü sağladık" diye konuştu.

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'ATTIĞIMIZ GÜÇLÜ ADIMIN SONUCU'

30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilerek tüm dünyada kutlandığını ifade eden Özhaseki, "Sıfır Atık Projesi, döngüsel ekonomiye katkıları dolayısıyla Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı bir marka oldu. Bugün küresel iklimimizde yaşanan değişikliklerle ilgili nereye gittiğimizi sorgulamamız ve ortak evimiz dünyamızın geleceğini koruyarak, kurtarmamız şarttır. Aksi takdirde gelecek kuşaklara kötü bir miras bırakmış olacağız.

Bugün aldığımız ödül, Türk milleti olarak bu gidişe 'dur' demek için attığımız güçlü bir adımın sonucudur. Ödülümüzü, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi adına alıyor, kendilerine katkılarından dolayı sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da dikkat çeken Özhaseki, "Şu anda Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor. Kadınlar, çocuklar, gazeteciler öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor ve insanlık alemi basit çıkar hesaplarıyla sadece seyrediyor. Sizden tek istediğimiz; insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece 'ateşkes' deyin. 'İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın' deyin ve dünya huzur bulsun" diye konuştu. (DHA)