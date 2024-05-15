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Başakşehir'de el yapımı bomba paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

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#Başakşehir#Sanayi Sitesi#Bomba
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 15:40

Başakşehir’de, sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur giderinde, el yapımı patlayıcı bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından patlayıcı madde muhafaza altına alındı.

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Olay, Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

Başakşehirde el yapımı bomba paniği Çok sayıda ekip sevk edildi

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#Başakşehir#Sanayi Sitesi#Bomba

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