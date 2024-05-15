Kanada'daki kazada hayatını kaybetmişti... Ali Sezgin Armağan'a son veda

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Kaza, 30 Nisan'da Kanada'nın Toronto şehrindeki Avenue ve Elgin caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. 2023'ün Ağustos ayında İzmir'den Toronto'ya taşınan ve kurye olarak çalışan Ali Sezgin Armağan'ın kullandığı bisiklete, hafriyat kamyonu çarptı. Kazada Armağan, hayatını kaybetti. Armağan'ın cenazesi, Kanada'dan hava yolu ile İzmir'e getirildi. Armağan için Buca ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Armağan'ın babası Mustafa Armağan, kız kardeşi Ayşen Benli (32), damatları Volkan Benli (32) ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namaz sonrası cenaze, Gökdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KENDİ HALİNDE BİRİYDİ'

Ayşen Benli, 8 yıl önce eşi ile Kanada'ya yerleştiklerini, özel bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalıştıklarını belirtip, "Geçen yıl ağustos ayında ağabeyim Ali Sezgin de hayalini kurduğu Kanada'ya gelip, bizim yanımıza yerleşti.

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Ağabeyimin büyük hırsları, hevesleri yoktu. Kendi halinde biriydi. Acımız büyük" dedi.

'HER ŞEY GÜZEL GİDİYORDU'

Volkan Benli ise "Talihsiz bir kaza. Cenazeyi getirdik. Umarım adalet yerini bulur. Soruşturma tamamlandı, dava açıldı. Kanunlar ülkemize göre, orada biraz hafifmiş. Tek istediğimiz, adaletin yerini bulması. Ali Sezgin bekardı, çocuğu da yoktu. Bir fırsat çıktı, yanımıza geldi. Niyeti, sıfırdan bir hayat kurmaktı. Bize kol kanat germekti; olmadı. İlk geldiğinde biraz çekingendi sonra ortama alıştı. Bisikletli kuryeydi, yemek dağıtıyordu. 3 aylık kızım var, onunla vakit geçiriyordu. Her şey güzel gidiyordu, beklemediğimiz bir şekilde kaza gerçekleşti" diye konuştu. (DHA)