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Bilal Bilici İYİ Parti'den istifa etti

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#İYİ Parti#Adana#Bilal Bilici
Bilal Bilici İYİ Partiden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 18:47

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partiden istifa ettiğini açıkladı.

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Adana Milletvekili Bilal Bilici, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyurduğu istifa haberine ilişkin yaptığı paylaşımda, “2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti’ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum” dedi.

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#İYİ Parti#Adana#Bilal Bilici

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