Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ve Haniye ile görüştü

Haberin Devamı

Fidan Blinken görüşmesinde İsrail’in ateşkes teklifini reddetmesi başta olmak üzere iki bakan konuyla ilgili ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu. Ankara’nın Hamas’ın yaklaşımını yapıcı bulduğu yönündeki görüşü bir kez daha Washington’a iletildi.

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, Hamas’ın kalıcı ateşkes istediğini, İsrail’in ise kendisini bağlamaktan yana olmadığını, dilediği zaman saldırılarını sürdürmek istediğini belirtti. Ankara ateşkes müzakerelerinde yapıcı muğlaklık olmaz mesajının altını çiziyor.

Görüşmede insani yardımlar konusu da gündeme geldi. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Ankara önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler üzerinden Gazze’ye un yardımı yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Konu Fidan Blinken görüşmesinde de gündemdeydi.

Haberin Devamı

Fidan, Blinken görüşmesinden sonra Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü. Bu görüşmede de ateşkes çabaları ele alındı.