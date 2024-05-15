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Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ve Haniye ile görüştü

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#Hakan Fidan#Blinken#İsrail
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ve Haniye ile görüştü
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 16:37

İSRAİL’İN Gazze,ye saldırıları sürerken Ankara’nın ateşkes için diplomatik girişimleri devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile daha sonra da Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü. Temaslarda öne çıkan mesaj, bir an önce kalıcı ateşkes sağlanması.

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Fidan Blinken görüşmesinde İsrail’in ateşkes teklifini reddetmesi başta olmak üzere iki bakan konuyla ilgili ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu. Ankara’nın Hamas’ın yaklaşımını yapıcı bulduğu yönündeki görüşü bir kez daha Washington’a iletildi.

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, Hamas’ın kalıcı ateşkes istediğini, İsrail’in ise kendisini bağlamaktan yana olmadığını, dilediği zaman saldırılarını sürdürmek istediğini belirtti. Ankara ateşkes müzakerelerinde yapıcı muğlaklık olmaz mesajının altını çiziyor.

Görüşmede insani yardımlar konusu da gündeme geldi. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Ankara önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler üzerinden Gazze’ye un yardımı yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Konu Fidan Blinken görüşmesinde de gündemdeydi.

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Fidan, Blinken görüşmesinden sonra Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü. Bu görüşmede de ateşkes çabaları ele alındı.

 
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#Hakan Fidan#Blinken#İsrail

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