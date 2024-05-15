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Afyonkarahisar'da korkunç olay: Başından vurulan Tuğra hayatını kaybetti, babası dahil 4 kişi gözaltında

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#Afyonkarahisar#Sinanpaşa#Cinayet
Afyonkarahisarda korkunç olay: Başından vurulan Tuğra hayatını kaybetti, babası dahil 4 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 14:36

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Tuğra Ali Özbanaz (20) başından ateşli silahla vurulmuş halde getirildiği hastanede hayatını kaybetti. Polis, Özbanaz'ın babasının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Sinanpaşa ilçesinde dün gece silahla başından vurulan Tuğra Ali Özbanaz, tedavi için getirildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğra Ali Özbanaz'ın babası A.Ö.'nün ifadesine başvuran ekipler, babanın arkadaşı B.S.T.'yi gözaltına aldı.

B.S.T., ifadesinde Özbanaz ile Sinanpaşa ilçesinde bir aracın içinde birlikte alkol aldıklarını, kendisinin tuvalet ihtiyacı için araçtan uzaklaştığını, döndüğü sırada motosikletli 4 kişinin aracın yanına gelerek tabancalarla ateş açtığını iddia etti. Kendisinin ise tabancayla karşılık verdiğini kaydeden B.S.T., ardından Tuğra Ali Özbanaz'ın yaralandığını fark ettiğini söyledi. B.S.T.'nin ifadesinin ardından araçta inceleme yapan ekipler 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

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Araştırmayı genişleten ekipler, B.S.T.'nin iddiaları doğrultusunda, tabancayla ateş açtığı belirlenen M.D., Ş.U., A.İ.Ç. ve S.K.'yi gözaltına aldı. 4 şüpheliyle birlikte biri kurusıkıdan bozma 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinde motosikletleriyle giderken aracı gördüklerini ancak olaya karışmadıklarını iddia etti.

Olay sonrası polis, ölen Tuğra Ali Özbanaz'ın babası A.Ö.'yü de gözaltına aldı. Ş.U. ve A.İ.Ç. ifadelerinin ardından bırakılırken, gözaltındaki A.Ö., B.S.T., M.D. ve S.K.'nin işlemleri sürüyor. 

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#Afyonkarahisar#Sinanpaşa#Cinayet

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