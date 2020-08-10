Zultanit (Sultan) Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Zultanit Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

En önemli yeraltı madenleri arasında zultanit taşı gelmektedir. Farklı kayaçların içerisinde ve boşluklarında zamanla oluşan da önemli taş, aynı zamanda manyetik enerjiyi bünyesinde barındıran güçlü taşlardan biridir. Farklı yoğunluklar üzerinden enerjisini ortaya çıkaran zultanit taşı, başta takı ve mücevher olmak üzere birçok değişik alanda değerlendirilmektedir.

Zultanit (Sultan) Taşı Nedir?

Dünya çapında en değerli taşlar içerisinde yer alan zultanit (sultan) taşı, aynı zamanda, ‘diaspor’ adı üzerinden de bilinmektedir. Özellikle yaydığı ışıltı sebebiyle çok fazla tercih edilen taşlar arasında bulunmaktadır. Türkiye'de Muğla'nın Milas ilçesine çıkarılan zultanit taşı, dünya çapında markalar eşliğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ticari açıdan birçok farklı alanda özel olarak hazırlanmak suretiyle kullanılıyor.

Zultanit (Sultan) Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Birtakım kimyasal reaksiyonlar ve fiziksel etkiler üzerinden milyonlarca yıl içerisinde oluşan zultanit taşı, doğal yapısı ile saf halde yerin belli katmanlarında bulunmaktadır. Özellikle Türkiye'nin Muğla şehrindeki Milas ilçesinde oldukça fazla çıkarılan değerli bir taştır. Ayrıca Rusya'nın sınırlarında Ural Dağları çevresinde yaygın olarak bulunur ve çıkarılır. Bu iki bölge dünyanın en çok çıkarılan yerleridir. Yoğun şekilde ihracat ile aynı zamanda farklı takı ve eşyalar üzerinde hazırlanarak Türkiye ile Rusya üzerinden değerlendirilir.

Zultanit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Zultanit taşı ile belli başlı bazı takı veya eşya yapıldığı zaman, bu ürünler ele alındığında görünüm açısından fark açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu taşlar üzerine boya yapılır. O yüzden ateşe tutulduğu zaman üzerindeki boya çıkar. Diğer yandan iç ve dış kısımları birbirine benzer olduğu için, bu taşları kırmak Zultanit taşını anlama noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Aynı zamanda eğer zultanit taşı üzerinden farklı takı ve mücevherat ile eşya alınmak isteniyor ise, güvenilir yerlerden temin etmek yine en önemli hususlar içerisinde yer almaktadır.

Zultanit Taşı Özellikleri

Alüminyum bazlı en değerli taşlar arasında zultanit taşı gelmektedir. Ayrıca üzerine yansımış olan renkleri değiştirme özelliği taşın daha değerli ve ayrıcalıklı hale gelmesine olanak veriyor. Yarı şeffaf bir taştır. Dayanıklı bir taş olmasının yanı sıra 6,5-7 aralığında bir sertliğe sahiptir.

Diğer yandan dünya çapında kedi gözü özelliği olması sebebiyle en değerli taşlardan biridir. Bu özelliği sebebiyle yüzeyi boyunca ışık kesilmeden aynı tonun üzerinden etki yaratmaktadır. Bu taşı daha iyi anlayabilmek için mutlaka büyüteç ile bakmak gerekir. Özellikle kristalize partiküller iç yüzey kısmında net olarak görülmelidir.

Zultanit Taşı Faydaları

Özellikle zultanit taşı faydaları ile beraber en değerli madenler içerisinde bulunuyor. Bu sebepten dolayı farklı ürünler üzerinden yaygın kullanılan taşlardan biridir.

- Görsel estetiği üzerinden ışıl ışıl görünümü ile birçok değişik renk ortaya çıkarır.

- Tesbih ve yüzük kullanımında çok fazla değerlendirilen taşlardan biridir.

- Psikolojik olarak stresi azaltan, insanı rahatlatan ve daha pozitif bakış açısı sunan bir madendir.

- Çakraları açar.

- Zihnin daha berrak ve açık olmasına imkan verir.

- Gerginliği azaltıcı bir etkisi bulunur.

- İletişime güçlendirir ve insanların çevresi ile daha etkin hale gelmesine olanak verir.

- Antidot etkisi olduğu rivayet edilir.

- Öz güven kazandırır ve cesareti artırır.

- Negatif enerjiyi uzaklaştırır.