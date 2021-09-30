Zemzem suyu nedir ve nasıl oluşmuştur? Zemzem suyunun cilde, yüze, saça ve vücuda faydaları

Zemzem suyu birçok insan tarafından mutlaka duyulmuştur. Hatta bu su şifa amaçlı üç yudum şeklinde içilmektedir. Türk toplumunda Hacca giden büyüklerimiz burada kalanlara zemzem suyunu getirmekte ve ziyaretlerde ikram etmektedir.

Zemzem Suyu Nedir?

Kabe'nin 20 metre kadar doğusunda yer alan, Makam-ı İbrahim'e yakın bir konumda bulunarak tavaf alanının altındaki kuyudan çıkarılan kutsal suya zemzem suyu denmektedir.

Günümüzde zemzem suyunun şifaları yani faydaları konusundaki araştırmalar oldukça artmıştır. Bu amaçla 2003 senesinde tavaf alanı genişletilmiş ve Zemzem suyuna iniş yeri kapatılmıştır.

Zemzem Suyu Nasıl Oluşmuştur?

Zemzem suyunu ilk olarak Cebrail görmüştür. Cebrail o sırada bir kuyunun yanında durmaktaydı. Kuyuyu kazarak suyu çıkarmıştır. Tam bu esnada ise yanında olan Hacer sevinmiştir ve koşarak dur anlamına gelen zemzem sözcüğünü dile getirmiştir. Aynı zamanda bu kelimeyi söylerken suyun etrafını da çevirmiştir. Sonrasında Hacer bu suyu oğlunun içmesini sağlamıştır. Ardından da oğlunu emzirerek zemzem suyunun şifasını ortaya çıkarmıştır.

Zemzem Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Zemzem suyunun vücudun çeşitli yerlerine oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Öncelikle cilt, saç, yüz zemzem suyunun faydalarının bulunduğu vücut yerlerini oluşturmaktadır.

Uzmanlara göre zemzem suyunun içinde inanılmaz bir su kalitesi bulunmaktadır. Bu kalite doğal ve hijyenik 30 adet elementten meydana gelmektedir. Bu su da renk karışımı yoktur bu yüzden de çok net gözükmektedir.

Kalsiyum, potasyum, sodyum, selenyum ve krom zemzem suyunda bulunan zengin minerallerdir.

Aynı zamanda zemzem suyunun içinde doğal maddeler de bulunmaktadır. Örneğin klorür, magnezyum, katı ve organik maddeler, sülfat bu maddelerdendir.

Zemzem suyunun cilde en büyük faydası ölü deriyi atmasıdır. Bu sayede cildi temizleyici, arındırıcı doğal bir toksin etkisi yaratmaktadır.

Kısaca ölü deri hücrelerinin rejenerasyonunu en üst seviyeye çıkarmaktadır. Cildi yenilemekte ışıltı ve parlaklık vermektedir. Bilindiği gibi bazı cilt hastalıkları karaciğer organından gelmektedir. Böyle durumda aç karnına zemzem suyu içilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda zemzem suyu ile temizlenen cilt kış mevsiminde üşümez.

Zemzem Suyunun Yüze Faydaları Nelerdir?

Bireylerin çoğu zemzem suyuyla yüzünü yıkamaktadır. Bunun nedeni ise yüzde bazen sivilceler, istenmeyen lekeler yer edebilmektedir. Zemzem suyu bu leke ve diğer zararlı enfeksiyon durumlarını temizlemektedir. Ölü olan yüz derisini atarak yüzün temiz ve pürüzsüz gözükmesini sağlamaktadır.

Zemzem Suyunun Saça Faydaları Nelerdir?

Zemzem suyunun elbette ki saça da birçok faydası bulunmaktadır. Bazen saçlarda kepek gibi kötü gözüken saç derisi oluşabilmektedir. Zemzem suyu ile yıkanan saç derisi temizlenmekte ve kirli görünümü atmaktadır. Aynı zamanda saçın yumuşak, sağlıklı, parlak ve nemli olmasını da sağlamaktadır.

Zemzem Suyunun Vücuda Faydaları Nelerdir?

Konuyu toparlamak anlamıyla zemzem suyunun vücuda faydalarında hem psikolojik hem de fiziksel faydalarından bahsedilecektir.

Zemzem suyu antimikrop özelliği taşımaktadır. Yani mikroplu alanları yok etmektedir.

Bilindiği gibi Osteoporoz kemik erimesi anlamına gelmektedir. Zemzem suyu bu hastalığın ilerlemesini de engellemektedir.

Zemzem suyu hamile kadınlara da oldukça besleyici ve faydalıdır. Çünkü bebeği beslediği bilinmektedir. Bebeği beslediği gibi aynı zamanda da güçlendirmektedir.

Zemzem suyu insanlara yüksek enerji sağlamaktadır. Yine hamile olan kadınlar bebekten dolayı bazen enerjilerini kaybedebilmektedir. Bu durumda önerilen her gün düzenli olarak zemzem suyu tüketmeleridir.

Zemzem suyu çeşitli hastalıkları da tedavi etmektedir. Vücudu güçlendirmekte ve duyarlılığı arttırmaktadır.

Kemik, diş ve kalbi güçlendirerek sağlıklı organlara sahip olunmasını sağlamaktadır.

Kan dolaşımını güçlendirmekte ve açlığı ortadan kaldırmaktadır. Metabolizma sürecini düzenlemektedir.

Zemzem suyunun göze, cilde, vücuda, saçlara, yüze sayılamayacak kadar çok yararı bulunmaktadır.

Sadece fiziksel olarak değil ruhsal sağlımıza da olumlu etkileri bulunmaktadır. Uykusuzluk problemine iyi geldiği bilinmektedir. Stres, gerginlik ve öfke gibi insanı yoran duyguları azaltmaktadır. Depresyon gibi psikolojik sorunlarla baş etmede oldukça faydalıdır.