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MAHMURE ÖZEL

Yüz Şekline Göre Allık Uygulama Rehberi

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Yüz Şekline Göre Allık Uygulama Rehberi
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"Allık, yüze canlılık veren, makyajı tamamlayan en önemli adımlardan biridir. Peki allığı nasıl sürüyorsunuz? Allık sürerken yüz şeklinizi dikkate alıyor musunuz? Yüz şeklinize göre allığı nasıl sürmeniz gerektiğini anlatıyoruz."

Yuvarlak yüz

Yuvarlak bir yüz şekline sahipseniz yanlış allık kullanımı yüzünüzü olduğundan kilolu gösterebilir. Yuvarlak yüze sahipseniz yapmanız gereken şey allığı elmacık kemikleriniz boyunca yanlara doğru V şeklinde uygulamak ve yukarı doğru karıştırmaktır. Bu işlem, yanaklarınızın olduğundan çok daha ince görünmesine yardımcı olacaktır.

Oval yüz

En şanslı yüz şekli kesinlikle oval yüzlerdir. Çünkü oval yüz en orantılı yüz şekli olarak kabul edilir. Allık sürerken yanaklarınızın en belirgin kısmına uygulama yapın ve şakaklarınıza doğru da hafifçe sürün. Var olan çıkıntıları belirginleştirmek yeterli olacaktır.

Kare yüz

Kare yüz şekline sahipseniz yapmanız gereken şey yüzünüzü yumuşatmaktır. Allığı yanaklarınızın oyluk ve yüksek kısımlarına uygulamalısınız. Aynı zamanda alnınıza ve çenenize de hafif allık uygulamanızı öneriyoruz. Bu işlem çene hattınızın da daha yumuşak görünmesini sağlayacaktır.

Elmas yüz

Elmas yüz şekli üçgen yüze benzese de biraz farklıdır. Elmas yüz şeklinde alın biraz daha belirgindir. Bu yüz şekline sahipseniz dikkati alnınızdan uzaklaştırmak için elmacık kemiklerinize odaklanmalısınız.

Kalp yüz şekli

Kalp şeklinde yüzün nasıl olduğunu anlamak için Reese Witherspoon'a bakmanız yeterli. Bu yüz şekline sahipseniz allığı elmacık kemiklerinizin alt tarafına uygulayın ve kulak hizasına kadar sürün. Allık fırçanızı daima yukarı doğru hareket ettirdiğinizden ve daireler halinde karıştırdığınızdan emin olun.

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KIRMIZI RUJ SÜRMENİN PÜF NOKTALARI

 

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