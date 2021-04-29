Yeşil Kil Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Yeşil Kil Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Evde pratik bir şekilde hazırlanabilen doğal kil maskesi gözenekleri sıkıştırması, cildin yağ dengesini sağlaması ve akne oluşumunu engellemesi özellikleriyle en çok tercih edilen doğal bir bakım ürünüdür. Düzenli ve uzun süreli kullanımında yeşil kil maskesi, özellikle yaz mevsiminde cilt lekelenmesinin önüne geçmektedir.

Yeşil Kil Maskesi Nedir?

Kil, volkanik külden elde edilen çamur benzeri bir maddedir. Kişisel bakım ve güzellik sektörlerinde çok etkili olduğu için yüz maskesi olarak kullanılabilir. Kil maskesi, saçı nemlendirmenin ve toksinleri gidermenin doğal bir yolu olarak saç maskesi olarak da kullanılabilir.

Kil, genellikle volkanik kül kalıntılarından oluşan doğal bir toprak türüdür. Kil, özellikle volkanik alanlarda fazla miktarda bulunur. Volkanik dağların patlaması sonucu yer kabuğunun derinliklerinden lavların oluşturduğu killer, mineral bakımından son derece zengindir. Benzersiz bir bileşime sahip olan killer, "negatif yüklü" toksinleri emebilir. Bu nedenle kil maskeleri eski çağlardan beri vücudu temizlemek, sindirimi iyileştirmek, cilt bakımı ve saç bakımı için kullanılmıştır.

Yeşil Kil Maskesi Ne İşe Yarar?

Kil maskeleri arasında en çok kullanılan yeşil kil maskesidir. Yağlı ve akne eğilimli cilt sorunlarını gidermek için kullanılan yeşil kilin birçok faydası vardır. Haftada bir düzenli olarak kullanılan, sivilceye meyilli ciltlerde harikalar yaratan yeşil kil maskesi ciltteki sivilceleri yok eder. Yeşil kil maskesi cilde uygulandıktan sonra çatlamamalıdır. Bu nedenle uygulama aşamasında jest yapmamalı ve yeşil kilin kalıp halinde kurumasını beklemelisiniz.

Yeşil Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

Cilde çok faydalı olduğu bilinen bir maske kil maskesidir. Kil maskesi yapmak oldukça kolaydır. Kil maskesi hızlı ve zahmetsizce yapılabilir. Kil maskesi genellikle bir çay kaşığı kil ile bir çay kaşığı su karıştırılarak yapılır. Kil maskesine maden suyu, gül suyu ve papatya suyu gibi doğal ürünler eklenebilir. Kil maskesi yaparken yavaş yavaş su dökmek ve kıvamını iyi ayarlamak çok önemlidir.

Yeşil Kil Maskesinin Faydaları Nelerdir?

İnsanlar ciltlerini daha güzel hale getirmek için çeşitli maskeler kullanırlar. En etkili sonuçlar veren maskelerden biri de şüphesiz kil maskesidir. Kil maskelerinin birçok faydası vardır. Kil maskelerinin faydalarından bazıları şunlardır:

Ciltte oluşan fazla yağın kaybolmasını sağlar.

Dış etkenlerden zarar görmüş cilt bölgelerini onarır.

Akne, siyah nokta gibi cilt sorunlarını tedavi eder.

Anormal cilt rengini tedavi eder ve cilde orijinal rengini geri kazandırır.

Yaşlanmayı önler.

Cilt gözeneklerine yapışan mikropları yok eder.

Cilt lekelerini çıkarır.

Tıkanmış gözenekleri açar.

Yeşil Kil Maskesi İçin Pratik Tarifler

Papatya Sulu Yeşil Kil Maskesi Tarifi

Magnezyum ve demir açısından çok zengin olan yeşil kil maskesini ciltteki toksin maddeleri temizlemek için deneyebilirsiniz. deneyebilirsiniz:

Malzemeler:

1 çay kaşığı yeşil kil

1 tatlı kaşığı papatya suyu

Hazırlanışı: