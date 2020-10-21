Yağlı ciltler için ev yapımı maske tarifi
"Yağlı bir cilt tipine sahipseniz cilt bakım rutininize düzenli olarak uymalı, yağlanmayı kontrol altına almak için maskelerden destek almalısınız. Unutmayın; yüzünüz için doğal bir maskeden daha tazeleyici bir şey olamaz. Yağlı ciltler için evde rahatlıkla uygulayabileceği doğal bir maske tarifi hazırladık. "
Bu maske yağlı ciltler içindir. Akne tedavisinde ve ölü hücreleri ortadan kaldırmada büyük rol üstlenir.
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yeşil elma
- 1 yemek kaşığı bal
- 2 yemek kaşığı kefir
- 1 limonun suyu
Nasıl hazırlanır?
- Yulafı blenderdan geçirin.
- Elmayı rendeleyin.
- 3 küçük kase alın. Yulaf ezmesi ve zeytin yağını karıştırmak için ilk kabı kullanın.
- Elma ve bal için ikinci kabı kullanın.
- Üçüncü kaseyi ise kefir ve limon suyunu karıştırmak için kullanın.
Uygulama:
- Bir makyaj fırçası kullanarak maskeyi katmanlarla uygulayın.
- İlk önce yüzünüzü durulayın ve ilk katı uygulayın ve biraz kurutun. (Yulaf ezmesi ve zeytin yağı karışımı)
- Sonra ikinci katmanı uygulayın. Ve 5 dakika boyunca kurumaya bırakın. (Elma püresi ve bal karışımı)
- Son olarak üçüncü katı uygulayın. (Kefir ve limon suyu karışımı)
- 5 dakika daha bekleyin. Toplamda yüz maskesi yüzünüzde 15 dakika kalmalıdır.
- Yüzünüzü iyice yıkayın.