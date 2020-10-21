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Güzellik Bakım

Yağlı ciltler için ev yapımı maske tarifi

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Yağlı ciltler için ev yapımı maske tarifi
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"Yağlı bir cilt tipine sahipseniz cilt bakım rutininize düzenli olarak uymalı, yağlanmayı kontrol altına almak için maskelerden destek almalısınız. Unutmayın; yüzünüz için doğal bir maskeden daha tazeleyici bir şey olamaz. Yağlı ciltler için evde rahatlıkla uygulayabileceği doğal bir maske tarifi hazırladık. "

Bu maske yağlı ciltler içindir. Akne tedavisinde ve ölü hücreleri ortadan kaldırmada büyük rol üstlenir.

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yeşil elma
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı kefir
  • 1 limonun suyu

Nasıl hazırlanır?

  • Yulafı blenderdan geçirin.
  • Elmayı rendeleyin.
  • 3 küçük kase alın. Yulaf ezmesi ve zeytin yağını karıştırmak için ilk kabı kullanın.
  • Elma ve bal için ikinci kabı kullanın.
  • Üçüncü kaseyi ise kefir ve limon suyunu karıştırmak için kullanın.

Uygulama:

  • Bir makyaj fırçası kullanarak maskeyi katmanlarla uygulayın.
  • İlk önce yüzünüzü durulayın ve ilk katı uygulayın ve biraz kurutun. (Yulaf ezmesi ve zeytin yağı karışımı)
  • Sonra ikinci katmanı uygulayın. Ve 5 dakika boyunca kurumaya bırakın. (Elma püresi ve bal karışımı)
  • Son olarak üçüncü katı uygulayın. (Kefir ve limon suyu karışımı)
  • 5 dakika daha bekleyin. Toplamda yüz maskesi yüzünüzde 15 dakika kalmalıdır.
  • Yüzünüzü iyice yıkayın. 
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