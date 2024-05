Yurt dışında eğitim için gerekli uluslararası sınavlar

Haberin Devamı

Yurt dışında üniversite okumanın sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve kültürel deneyim açısından da büyük bir zenginlik sunduğunu düşünüyorum. Veliler olarak çocuklarımızın geleceği için en iyi eğitimi almalarını istiyoruz ve bu süreçte doğru bilgilere sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Yurt dışında üniversite eğitimi almak heyecan verici birçok soru ve karar sürecini de beraberinde getiriyor. Hangi ülkede okunacağı, hangi programın seçileceği, kabul şartları ve maliyetler gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulmalı. Bu yazıda, yurt dışında üniversite ve yüksek lisans eğitimi hakkında bilinmesi gereken önemli noktaları ele alarak, uluslararası sınavlar konusunda daha net bilgiler vermeye çalışacağım.

Haberin Devamı

DİL SEVİYENİZİN BELGELENMESİ GEREKİYOR

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerin dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçen uluslararası bir sınava girmeleri ve akademik düzeyde eğitim almaya hazır olup olmadıklarını göstermeleri gerekiyor. Bu amaçla en çok tercih edilen iki sınav IELTS ve TOEFL sınavları.

IELTS sınavı 0-9 arasında bir bant skalası üzerinden değerlendirilir. Her bölüm için ayrı bir puan verilir, ardından bu puanlar genel bir IELTS puanına dönüştürülür. TOEFL iBT (Internet-based Test) sınavı, 0-120 arasında bir puanlama sistemine dayanır. TOEFL iBT sınavı dört ana bölümden oluşur ve her bir bölüm ayrı ayrı değerlendirilir. Her bölüm için aldığınız puanlar toplanarak genel TOEFL puanınız belirlenir. Her üniversitenin kabul ettiği minimum puan gereksinimleri farklılık gösterebilir. Örneğin Imperial College London gibi üst düzey bir üniversitede mühendislik okumak isteyen bir öğrencinin IELTS’ten 7.0 alması beklenirken, Manchester Üniversitesi 6.5 puan ile bölüm kabulü yapmaktadır. Bu sınavlara girmek istediğinizde pek çok farklı terminoloji ile karşılaşacaksınız ve bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Örneğin IELTS UKVI mı almalıyım, akademik kâğıt üstünde mi, genel bilgisayarda mı? İngiltere’de okumak için IELTS Akademik UKVI almanız gerekirken, İtalya için Akademik IELTS olması gerekir. Tarih planlamanıza göre üç gün içinde sonuç alabileceğiniz Computer-Based (bilgisayar tabanlı) IELTS formatı tercih edebilirken, süre sıkıntınız yoksa ve kendinizi daha verimli hissediyorsanız Paper-Based (kâğıt üstünde) sonucu 13-15 gün sonra açıklanan IELTS’e de girebilirsiniz. Önünüze çıkan sınav türleri içinden kaybolmadan doğru sınav türünü seçtiğinizden emin olarak ilerlemek sonsuz önemli. Bu nedenle hep dediğim gibi, iyi bir danışman iyi bir okul demektir. Lütfen sorarak öğrenin, hata ihtimalinizi azaltın.

Haberin Devamı

SEÇENEKLERİNİZİ ARTIRIN

Farklı ülkelerde farklı programlara başvururken, üniversiteler dil seviyenizin yanında bazı ek sınavlar da talep edebilirler. Bu sınavlardan en önemlilerine bakalım.

SAT (Scholastic Assessment Test) veya ACT (American College Testing): Amerika Birleşik Devletleri ve bazı diğer ülkelerdeki üniversitelerin kabul süreçlerinde önemli bir rol oynayan bu sınavlar, genel akademik yetenekleri ölçer. Özellikle Amerikan tarzı eğitim sunan farklı ülkelerdeki uluslararası üniversiteler ve bazı Avrupa ülkeleri, öğrencilerden SAT veya ACT gibi sınav sonuçları talep edebilir. SAT, 2024 yılı itibarıyla dijital ortamda uygulanmaya başlamış, sınav içeriği ve soru sayısında değişiklik yapılmıştır. Dijital SAT, öğrencilere bilgisayar üzerinden yapılan interaktif bir sınav deneyimi sunar. Sınav, özel olarak tasarlanmış bir test altyapısı üzerinde gerçekleştirilir.

Haberin Devamı

Her ülkenin ve üniversitenin kabul gereksinimleri farklı olabilir. Bu nedenle, yurt dışında lisans eğitimi almayı düşünen öğrencilerin başvurdukları üniversitelerin resmi web sitelerinden veya kabul danışmanlarından doğru ve güncel bilgileri edinmeleri önemlidir.

AP Sınavları: AP sınavları, College Board tarafından yılda bir kez düzenlenen ve çeşitli akademik konularda üniversite seviyesinde testler sunan sınavlardır. AP programı çerçevesinde öğrenciler, lise yıllarında AP dersleri alarak üniversite seviyesindeki dersleri tamamlarlar. Her AP dersi sonunda öğrenciler, ilgili konuda AP sınavına girerler. Bu sınavlar, genellikle bir dönem sonunda yapılan yazılı sınavlardır ve öğrencilerin dersle ilgili bilgi ve becerilerini ölçer.

Haberin Devamı

AP sınavlarına girmek zorunlu değildir. SAT, ACT türünde sınavlara girmediyseniz veya başvuracağınız üniversite AP sınavlarını SAT’ye alternatif olarak gösteriyorsa, tercih edilebilir. AP programı, isteğe bağlı olarak seçilen ve öğrencilere ek ders fırsatı sunan bir programdır. Lise öğrencileri, AP programı çerçevesinde okullarında veya dışarıdan istedikleri kadar AP dersi alabilir ve bu derslerin sınavlarına girebilirler. Ancak bu tamamen öğrencinin tercihine bağlıdır. AP dersleri ve sınavları, öğrencilerin üniversite başvurularında ve akademik başarılarında önemli bir rol oynayabilir. Bazı öğrenciler, AP programına katılarak daha rekabetçi bir üniversite başvurusu yapmayı ve üniversite kredileri kazanmayı hedefler. Bu sınavları başarılı bir şekilde tamamlandığında, öğrenciler üniversite kredileri kazanabilir. AP sınavlarından aldıkları puanlara bağlı olarak, birçok üniversite öğrencilere belirli dersleri geçme veya muaf olma imkânı tanır. Üniversiteler, öğrencilerin aldıkları AP puanlarına ve hangi AP derslerinden geçtiklerine göre üniversite kredilerini değerlendirirler. Bu durum öğrencilere üniversite eğitiminde avantaj sağlar.

Haberin Devamı

IB- Diploma Programı: IB (International Baccalaureate) programı, uluslararası bir eğitim programıdır ve dünya genelinde birçok ülkede uygulanan bir öğretim modelidir. IB programı hakkında bilgi verirken, bu programı takip eden öğrencilerin sahip olduğu avantajlara ve diğer sınavlarla ilişkisine değinelim.

Uluslararası tanınırlık; IB programı dünya genelinde tanınır ve birçok ülkede geçerli bir lise diploması olarak kabul edilir. IB programını tamamlayan öğrenciler, uluslararası üniversitelere başvururken avantajlı konumdadır. IB diploması, yükseköğrenim kurumları tarafından değerli kabul edilir, bu nedenle IB diplomasına sahip öğrenciler zorunlu tutulan IELTS, TOEFL gibi dil yeterlilik sınavları haricinde diğer sınavlara girmek zorunda kalmazlar. Ancak başvuracakları üniversite özelinde bir talep olması halinde girmeleri gerekebilir. IB programı uluslararası bir program olduğundan, az sayıda üniversite ek sınav talep etmektedir.

PEKİ YÜKSEK LİSANS YAPMAK İSTİYORSANIZ?

Yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için akademik başarılarını ve yeteneklerini ölçen önemli sınavlardan biri de GRE (Graduate Record Examination) ve diğeri de GMAT'dir (Graduate Management Admission Test) Peki, bu iki sınav arasındaki farklar nelerdir ve hangi sınavı tercih etmelisiniz?

GRE (Graduate Record Examination): GRE, çeşitli alanlardaki yüksek lisans programlarına başvuran adayların akademik yeteneklerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir sınavdır. GRE sınavı, fen, mühendislik, matematik, sosyal bilimler ve beşeri bilimler gibi çeşitli alanlardaki lisansüstü eğitim programları için gereklidir. GRE, adayların sözel, nicel ve analitik becerilerini ölçerek lisansüstü seviyedeki akademik yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlar. Verbal Reasoning sözel akıl yürütme ve Quantitative Reasoning nicel akıl yürütme yeteneklerini ölçer.

GMAT (Graduate Management Admission Test): GMAT, işletme ve yönetim alanındaki lisansüstü eğitim programlarına başvuran adayların akademik yeteneklerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir sınavdır. GMAT sınavı, özellikle MBA (Master of Business Administration) programları için gereklidir. Adayların sözel, analitik ve nicel becerilerini ölçerek işletme ve yönetim alanındaki lisansüstü seviyedeki akademik yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlar.

HANGİ SINAVI TERCİH ETMELİ?

Hangi sınavı tercih etmeniz gerektiği, başvurduğunuz program türüne ve hedeflerinize bağlıdır.

GRE Tercihi: Fen, mühendislik, matematik, sosyal bilimler ve beşeri bilimler gibi çeşitli alanlardaki yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacaksanız, GRE sınavını tercih edebilirsiniz.

GMAT Tercihi: İşletme ve yönetim alanındaki yüksek lisans programlarına (örneğin, MBA programları) başvuruyorsanız, GMAT sınavını tercih etmelisiniz. Bu sınav, işletme ve yönetim becerilerini ölçerek bu alandaki lisansüstü eğitim için gereken akademik yetenekleri değerlendirir.

Günün Sözü: “Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.” (Erich Fromm)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.