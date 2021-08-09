Unakit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Unakit Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Unakit Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Ağırlıklı olarak yeşil tona sahip olan unakit taşının içerisinde pembe ve kırmızı tonları da bulunur. İnsan sağlığından, psişik yolları açma özelliklerine kadar birçok faydası olduğuna inanılır.

Unakit Taşı Nedir?

Unakit taşı, üç farklı mineralin bir araya gelmesiyle oluşan bir kayaçtır. Taşın ağırlıklı rengi olan yeşil epidot, pembe feldspar ve kuvars minerallerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Yeni keşfedilen taşlardan biri olmasına rağmen, unakit taşına olan ilginin yüksek olduğu belirtilir. Keşfedildiği Unaka Dağlarının haricinde; Brezilya, Avusturya, Avustralya, Fransa, Finlandiya, Meksika, Mozambik, İtalya, Çin, Japonya, Rusya ve Myanmar gibi ülkelerde bulunur.

Unakit Taşı Ne İşe Yarar?

Unakit taşının iletişim olduğu belirtilir. Daha rahat uyku için işe yaradığı belirtilir. İyi uyumaya yardımcı olduğu ifade edilmiştir. Psişik vizyonu açığa çıkardığı düşünülen unakit taşının, görü yeteneğini geliştirdiği söylenir.

Unakit Taşı Nerelerde Bulunur?

Unakit taşı yoğun olarak Amerika'nın Unaka Dağlarında bulunur. Bazı Avrupa ülkeleri, Avustralya ve Afrika Kıtasında bulunur.

Unakit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Unakit taşının belirgin bir şekli bulunur. Ağırlıklı yeşil tonda olan unakit taşının alt renkleri kırmızı ve pembe tonlarıdır. Pembe ve kırmızı renkler, yeşil rengin ortalarına yayılmış şekildedir.

Unakit Taşı Nasıl Kullanılır?

Unakit taşının etkilerinden yararlanmak için temizliğinin yapılması gerekir. Unakit taşı uzmanlarına göre taş kullanıldığında inancın olması gerekir. Eğer kişi bu taşın faydalarının olduğuna inanmıyorsa kullandığında herhangi bir faydasını göremeyebilir.

Unakit Taşı Faydaları Nelerdir?

Unakit taşının farklı alanlarda faydaları olduğu belirtilir. Faydaları için taşa inanılması gerektiği ifade edilir.

Kişinin geçmişte yaşadığı olumsuz durumlardan kurtulmasını sağlar.

Kan dolaşımını iyileştirdiği ve kalbe faydaları olduğuna inanılır.

Manevi faydalarından birisi olarak yaşam enerjisini artırdığı yönündedir.

Kişinin kendisini sevmesini ve özgüveninin artmasını sağlar.

Ruhsal rahatsızlıkların onarılması için sıkça kullanılan taşlardan birisidir.

Kişinin hayata olumlu bakmasını sağlar. Çevresindeki olumlu enerjiyi artırır.

Unakit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Unakit taşı kolayca kırılabilen taşlardan biridir. Kullanımında dikkat edilmelidir. Yeşil kısmı daha çok kırılgan yapıdadır.

Süs eşyası olarak kullanımı artmaktadır. Tespih, kolye, küpe ve bilekliklerde kullanılır.

Denge ve uyum taşı olarak bilindiğinden çoğu burçlara uygundur.

Görünüm olarak Ruby Zoisit taşıyla benzerlikler gösterdiğinden sıkça karıştırılabilir.

Unakit Taşı Kolye Olarak Kullanılabilir mi?

Yüksek enerjiye sahip olan unakit taşı pek çok süs eşyası alanında tercih edilen taşlar arasında yer alır. Unakit taşı kolye olarak kullanılabilen pozitif taşlardandır.

Unakit Taşı Tespih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Unakit taşı hem yüzük hem tespih olarak kullanılabilen bir taştır. Keşfi çok uzun yıllara dayanmayan bu taş, çağımızda tespih ve yüzük yapımında kullanılır. Verdiği pozitif enerjisi sayesinde süs eşyalarına meraklılarının dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Unakit Taşı Temizliği ve Bakımı

Doğal taşların kullanım öncesinde temizlenmesi gerekir. Temizliği yapılan taşların faydalarını daha kolay çıkardığı söylenebilir. Unakit taşının 6 farklı temizleme şekli vardır.

Akan suyun altında 5 dakika bekletilerek temizlenebilir.

Tuzlu suyun içerisinde 10 dakika bekleterek temizlenir.

Açık alanda veya saksıda 24 saat boyunca toprak altında bekletilerek temizlenebilir.

Tütsü ile temizlenebilir.

Yanan mumun yanı başına konarak temizlenebilir.

Unakit taşını diğer taşlarda olduğu gibi tuz lambasının yanına koyarak temizleyebilirsiniz.