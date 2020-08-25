Tüm saç tipleri için 4 doğal saç bakım tarifi

Buzdolabınızdaki ve mutfağınızdaki yumurta, tereyağı, yoğurt ve avokado gibi malzemelerle kuru ve yıpranmış saçlarınızı tedavi edebilirsiniz. Aşağıda sıraladığımız 4 tariften herhangi biri ile saçınızı tamamen canlandırabilirsiniz.

1- Parlaklığınızı çay ile artırın

Bazılarımız güne başlamak ve kendimize gelmek için çaya ihtiyaç duyarız. Çay, saçlarımız için de aynı etkiyi yapar. Son zamanlarda saçınızın biraz donuk göründüğünü fark ettiyseniz siyah çay saçlarınıza canlanmış bir parlaklık katmanın harika bir yoludur . Zaten düzenli çay içiyorsanız bu bakımı rutininize eklemek çok kolay olacaktır.

Kullanmak için: Biraz siyah çay demleyin ve soğuyana kadar bekletin. Çayı saçınıza dökün ve 10 dakika bekletin. Çayı yıkayın ve parlak saçlarınızın tadını çıkarın.

2- Saçınızı muzla canlandırın

Muzun bedenimiz için sağlıklı bir besin olduğu bir sır değil, bileşenler ve potasyum açısından zengin. Tüm bu harika faydalar muzu saç maskeleri için de oldukça doğru bir seçim haline getiriyor. Muz, vücudunuzun kolajen sentezlemesine yardımcı olan ve saçınızı daha güçlü ve kalın hale getiren mineral silika içerir. Muzlu saç maskesinin de saçınızı nemlendirebileceği ve kuru, kaşıntılı bir saç derisinin rahatlamasına yardımcı olduğu bildiriliyor.

Kullanmak için: İki olgun muz ve yarım bardak hindistancevizi sütünü karıştırın. Saçınıza karışıma sürün ve 30 dakika bekletin, ardından saçınızı yıkayın.

3- Kuru saçları elma sirkesi ile onarın

Elma sirkeli bu parlaklık artırıcı saç maskesini kış aylarında kuru ve donuk saçları onarmak için kullanın. Elma sirkesi, saçları besler ve yumuşatmaya yardımcı olur.

Kullanmak için: Bir karıştırıcıda 1/2 avokado, 2 yemek kaşığı argan yağı, 10 damla biberiye esansiyel yağı ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini birlikte karıştırın. Maskeyi kuru saçta kökten uca kadar uygulayın (saçınız yağlıysa saç derinizi atlayın). Saçı klipsleyin ve 15 dakika bekletin, ardından şampuanla durulayın ve temizleyin. Bunu ayda en az bir kez yapın.

4- Tereyağı ile nem ekleyin

Hepimiz tereyağının zengin ve kremsi olduğunu biliyoruz, tereyağı saçınıza biraz yumuşaklık ve nem de katabilir. Etiyopya'da insanların saçlarını nemlendirmek ve güneşin zararlarından korumak için tereyağı kullandıkları uzun süredir devam eden bir uygulama. Kıvırcık saçlı olanlar için tereyağı kullanmak, nem ve parlaklık katarken doğal dokunuzu güçlendirmenin de harika bir yoludur.

Kullanmak için: Birkaç kaşık oda sıcaklığında tereyağı alın ve saçınıza sürün. Saçınızı bir duş bonesiyle kapatın ve bir saate kadar bekletin. Daha sonra saçınızı normalde yaptığınız gibi yıkayın.