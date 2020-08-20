Akneye Eğilimli Ciltler İçin 9 Cilt Bakım Tüyosu

Akneye sahip olmak stresli ve sinir bozucu olabilir, ancak akne eğilimli ciltler için büyük bir fark yaratabilecek bazı cilt bakımı ipuçları vardır. Bazı basit ama etkili cilt bakım ipuçlarını uygulayarak sivilce oluşumunu azaltmanın ve cildinizin zarar görmesini önlemenin yolları vardır. Doğru ürünleri doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak ve bugün cildinizi iyileştirmeye yardımcı olmak için okumaya devam edin!
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1
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1.CİLDİNİZİ TEMİZ TUTUN
Akne eğilimli ciltler ve her cilt tipi için ilk cilt bakımı ipuçlarından biri cildinizi temiz tutmaktır. Yüzünüzü akne eğilimli ciltler için yapılan nazik bir temizleyiciyle günde iki kez temizleyin ve çok sık yüz peelingi kullanmaktan kaçının. Kese kullanmak iyi bir fikir gibi görünebilir, ancak aslında cildinizi kötüleştirebilir ve cildinizin daha da iltihaplanmasına ve hatta bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Yüz temizleyicinize temiz parmaklarınızla nazikçe masaj yapın ve ılık suyla durulayın.
2
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2.BELİRLİ MALZEMELERİ ARAYIN
Cilt bakım ürünleri için alışveriş yaparken, özellikle akne eğilimli ve hatta yağlı ciltler için işe yarayan belirli içerik maddelerine bakmayı unutmayın. Ölü deri hücrelerini parçalamaya ve gözeneklerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olabilecek benzoil peroksit, salisilik asit, glikolik asit veya beta-hidroksi asit gibi bileşenler arayın. Daha büyük bir miktar denemeden önce cildinizin nasıl tepki verdiğini görmek için her zaman önce küçük bir miktar kullanın.
3
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3.TONİK UYGULAYIN
Bazı cilt bakımı uzmanları onları cildi potansiyel olarak tahriş edebilecek gereksiz bir ürün olarak görürken, diğerleri bunun aşırı yağdan kurtulmak için ideal bir ürün olduğunu düşünür. Çeneniz ve T bölgesi gibi bölgelerdeki fazla yağdan kurtulmanıza yardımcı olup olmadığını görmek için kendiniz deneyin. Yine, sert olan tonerlerden kaçınmak istersiniz cildinizi dengelemeye ve tazelemeye yardımcı olacak tonerler arayın.
4
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4. NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN
Bazı insanlar yağlı veya akne eğilimli cildin nemlendiriciye ihtiyaç duymadığını düşünürken, tüm cilt tipleri bundan faydalanabilir. Birçok akne tedavisi ürününün kuruma etkisi vardır ve yağlı, akne eğilimli cilt çok kurursa, yağ üretiminin aşırı hızlanmasına neden olabilir. Akne eğilimli ciltler için üretilmiş hafif, yağsız nemlendiriciler bulun. SPF içeren bir nemlendirici almayı unutmayın.
5
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5.CİLDİNİZE MASKE UYGULAYIN
Haftada bir kez, büyük gözenekleri en aza indirmeye ve fazla yağı emmeye yardımcı olabilecek kil bir maskesi uygulayın. Cildinizi yatıştırırken ve herhangi bir kirden arındırırken gözenekleri derinlemesine temizlemesine yardımcı olacaktır. Devamlı kullanımla cildinizin görünümünde ve hissinde değişiklikler fark edeceksiniz ve bunu memnuniyetle haftalık bir rutin haline getireceksiniz.
6
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6.MAKYAJI ABARTMAYIN
Bir sivilce sorunu yaşarsanız, yapmak isteyebileceğiniz ilk şey onu kapatıcı ve makyajla kapatmaktır ancak cildinizin nefes almasına izin vermelisiniz. Çok ağır veya yağ içeren bir makyaj yapmak gözeneklerinizi tıkayabilir ve hatta sivilcelerin alevlenmesine neden olabilir. Bir kapatıcı ararken, krem bazlı olanlardan uzak durun ve bunun yerine gizlemenize ve iyileşmenize yardımcı olacak salisilik asit içeren bir kapatıcı seçin.
7
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7.GÜNEŞ KREMİNİ UNUTMAYIN
Akne eğilimli bir cildiniz varken yüzünüze güneş kremi sürmek, gözenekleri tıkama eğiliminde olduğundan kötü görünebilir, ancak cildinizi rahatsız etmeyecek birçok seçeneğimiz var. Tüm cilt tiplerinin güneşin zararlı ışınlarından korunması gerekir ve cildi güneşten korumak için bir jel formül veya yağsız bir güneş kremi denemenizi öneririz.
8
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8.DENGELİ OLUN
Cildiniz; hava, hormonlar ve hatta ruh haliniz gibi bir dizi şeye bağlı olarak değişim halindedir. Cildimizde aşırı yağ üretimine neyin sebep olduğu konusunda dikkatli olmalı ve beslenme düzenimizi buna göre ayarlamalıyız. Örneğin, yazın olduğu kadar kışın aşırı yağ üretimi ile ilgili bir sorununuz olmayabilir, bu nedenle cilt bakımınızı cildinizi kurutmamak veya aşırı nemlendirmemek için doğru ayarladığınızdan emin olun.
9
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9.TUTARLI OLUN
Son olarak, herhangi bir cilt bakımı söz konusu olduğunda tutarlı olun. Belirli bir akne tedavisini bir kez kullanmak veya birkaç kez belirli bir nemlendirici veya temizleyici kullanmak, ürünün gerçekten işe yarayıp yaramadığını belirlemenin iyi bir yolu değildir. Yeni bir şeye geçmeden önce ürününüze çalışması için zaman tanıyın. Aksi takdirde, ürün ve parayı boşa harcarsınız!