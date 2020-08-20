Akneye Eğilimli Ciltler İçin 9 Cilt Bakım Tüyosu

1.CİLDİNİZİ TEMİZ TUTUN Akne eğilimli ciltler ve her cilt tipi için ilk cilt bakımı ipuçlarından biri cildinizi temiz tutmaktır. Yüzünüzü akne eğilimli ciltler için yapılan nazik bir temizleyiciyle günde iki kez temizleyin ve çok sık yüz peelingi kullanmaktan kaçının. Kese kullanmak iyi bir fikir gibi görünebilir, ancak aslında cildinizi kötüleştirebilir ve cildinizin daha da iltihaplanmasına ve hatta bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Yüz temizleyicinize temiz parmaklarınızla nazikçe masaj yapın ve ılık suyla durulayın.